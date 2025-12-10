RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

По Воронежу нанесен ракетный удар: россияне жалуются на перебои со светом и водой

Иллюстративное фото: в Воронеже 10 декабря прогремел взрыв после объявления ракетной опасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером среды, 10 декабря, по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва местные жители сообщили о проблемах со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В регионе объявили опасность удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.

При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.

Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил, что следствием взрыва якобы стало сбитие ракеты на подлете к городу. По его словам, обломками были повреждены многоквартирные дома в одном из районов Воронежа.

 

Напомним, 18 ноября в росСМИ появились сообщения, что город Воронеж был под ракетной атакой. Россияне заявили, что удар наносили американскими ракетами ATACMS, позже удар американским вооружением подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Позже россияне нафантазировали, что все ракеты якобы "были сбиты" - хотя доказательства с "мест" доказывают обратное.

В частности, на корпусах и обломках нет никаких следов от повреждений, которые были бы характерными для сбитой ракеты - если по ней била бы противовоздушная оборона. Зато есть следы штатного срабатывания кассетной боеголовки ATACMS.

Отметим, 9 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина на сегодня уже применяет ракеты "Длинный Нептун", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВоронежРакеты