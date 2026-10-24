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ВСУ поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск"

11:32 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск" Фото: ВСУ поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск" (Getty Images)
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силы обороны Украины ночью 24 октября поразили комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, подтверждено поражение основного производственного здания АО "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ.

Это усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, по которым противник бьет по украинским городам.

АО "Протон-Электротекс" - ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции.

Среди нее - модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1" и их модификаций.

Также поражен комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ.

В районе комбината зафиксирован взрыв и пожар.
Поражение таких объектов сказывается на цепи поставки сырья для российской ракетной программы.

Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Синтетические каучуки используются для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Кроме того, поражен самолет на аэродроме "Ейск" Краснодарского края РФ. Степень повреждений уточняется.

Напомним, ранее в сети сообщали, что в Тольятти Самарской области РФ в ночь на 24 октября было атаковано крупное нефтехимическое предприятие "Тольяттикаучук".

В Самарской области под утро была объявлена опасность атаки дронов, а местный аэропорт приостановил работу.

В прошлом месяце украинские дроны также поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ.

"Тольяттикаучук" такжебыл атакован в июне этого года.

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