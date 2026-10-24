ВСУ поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск"
силы обороны Украины ночью 24 октября поразили комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, подтверждено поражение основного производственного здания АО "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ.
Это усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, по которым противник бьет по украинским городам.
АО "Протон-Электротекс" - ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции.
Среди нее - модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1" и их модификаций.
Также поражен комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ.
В районе комбината зафиксирован взрыв и пожар.
Поражение таких объектов сказывается на цепи поставки сырья для российской ракетной программы.
Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Синтетические каучуки используются для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
Кроме того, поражен самолет на аэродроме "Ейск" Краснодарского края РФ. Степень повреждений уточняется.
Напомним, ранее в сети сообщали, что в Тольятти Самарской области РФ в ночь на 24 октября было атаковано крупное нефтехимическое предприятие "Тольяттикаучук".
В Самарской области под утро была объявлена опасность атаки дронов, а местный аэропорт приостановил работу.
В прошлом месяце украинские дроны также поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ.
"Тольяттикаучук" такжебыл атакован в июне этого года.