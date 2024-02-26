Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению

Россия проводит наступательные действия вдоль всего фронта. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к оборонной операции. Как будут развиваться события на фронте этой весной и могут ли Силы обороны перейти к контрнаступлению – в материале журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При подготовке материала использовались публикации New York Times, данные Deep State Map, комментарии военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко и экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, а также разговоры с собеседниками в спецслужбах на условиях анонимности.

Москва с конца прошлого года ведет наступательные действия по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров. Аналитики и обозреватели сходятся во мнении, что сейчас инициатива находится на стороне россиян. С декабря противнику удалось захватить город Авдеевка и еще несколько меньших разрушенных населенных пунктов. И учитывая динамику боев, враг не намерен останавливаться.

Украинская армия находится едва ли не в самом затруднительном положении с лета 2022 года. Запасы боеприпасов в нашем распоряжении уменьшаются, атаки окупантов на разных направлениях усложняют маневр резервами, туманные перспективы поддержки со стороны США не дают понимания того, какими ресурсами мы сможем оперировать.

Новый главнокомандующий Александр Сырский незадолго до своего назначения отметил, что Силы обороны переходят от наступательных действий к проведению оборонной операции. И это, впрочем, основной план действий, который будет стоять перед украинскими войсками, по крайней мере, до конца весны – оборона.

"С нашей стороны не будет никаких неожиданностей – это будет преимущественно проведение боевых действий в обороне. Это будет оборонная тактика, которая заставит нас адаптироваться к условиям острого дефицита боеприпасов и доминирования россиян и по количеству личного состава, и по механизированному компоненту, и в воздухе. Нашему обществу следует быть готовым к тому, что эта тактика предполагает и уход из определенных локаций в случае, если ситуация там будет критической", – прогнозирует военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эта оборонная операция, говорит экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, будет иметь три ключевых задачи. Во-первых – остановка продвижения врага. Во-вторых – уничтожение как можно больше силы и техники противника. И третье – попытка выиграть время для аккумулирования сил и средств для успешного завершения этой оборонной операции и при наличии соответствующих ресурсов и резервов организации новой операции по освобождению наших территорий.

Направления основных боев

Оккупационная армия, от Харьковской до Херсонской области, проводит наступление в форме удара "растопыренными пальцами" – одновременно наступая на разных, не всегда связанных между собой направлениях. В отличие от концентрации сил на одном участке, такой подход не дает стремительного прорыва обороны. Россияне уже пытались так поступать во время своего зимнего наступления в прошлом году. Но учитывая нехватку у Украины боеприпасов и резервов, сейчас врагу удается постепенно двигаться вперед.

По словам собеседников издания в спецслужбах, цели и планы россиян на ближайшее время – это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, закрепление на барьерном рубеже по реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также возвращение территорий, освобожденных украинскими войсками во время летне-осенней кампании в прошлом году.

Украинская армия проводит оборонную операцию (фото: GettyImages)

Одной из последних "побед" оккупантов стал захват Авдеевки, которая была расположена рядом с линией боестолкновения еще с 2014 года. Оккупация этого населенного пункта далась россиянам ценой тысяч солдат. Однако огромные потери не заставили противника остановиться и взять паузу – они продолжают наступать на запад. Там враг в последние дни захватил село Ласточкино, тяжелая ситуация в Степном, Орловке и Северном.

"В районе Авдеевки до последнего времени у нас было некое вклинение в территорию, что контролирует противник. После захвата этого населенного пункта им удалось выровнять линию фронта и высвободить силы. Там уменьшилась протяженность линии боевого столкновения, для них сократился фронт наступления. Другая проблема заключается в том, что к западу от Авдеевки местность ниже. Поэтому врагу бить по нашим рубежам обороны удобнее", – пояснил генерал-лейтенант в отставке Романенко.

Другой участок, где уже активизируются россияне – это Запорожское направление, район Работино, который Силы обороны деоккупировали летом прошлого года. Там враг тоже стремится срезать наше вклинение в его позиции. И плюс, возвращение этой территории будет иметь для противника весомый психологически информационный эффект. Россияне периодически прорываются в Работино, однако нашим военным до сих пор удавалось почти сразу зачищать село.

Сложность этого участка в том, что он находится ниже ближайших позиций окупантов. Недавно вражеские подразделения, действующие на Запорожско-Ореховском направлении, передали в подчинение ГВ "Днепр", которая до этого действовала в Херсонской области, рядом с админграницей Крыма. Теперь эта группировка насчитывает до 130 тысяч войск.

Еще одна задача, которая стоит и будет стоять перед ГП "Днепр" – это "зачистка" украинского плацдарма на левобережье Херсонщины в районе Крынок. Это болотистая береговая линия, упирающаяся в реку Конка. Здесь действует относительно небольшое количество украинских войск при поддержке артиллерии и операторов дронов с правого берега Днепра.

Несмотря на то, что российский министр обороны Шойгу уже несколько раз отчитывался Владимиру Путину о возвращении Крынок, в реальности вытеснить наши подразделения оттуда до сих пор оккупантам не удалось. Расширить площадь контролируемого плацдарма украинским войскам тоже пока не представляется возможным. По Кринкам постоянно ведет огонь российская авиация. Вражеские дроны атакуют лодки, обеспечивающие логистику украинской группировки. Доставка бронетехники и другой тяжелой техники на левый берег для нас крайне проблематична.

Одновременно российские подразделения продолжают давление на Бахмутском направлении, пытаясь прорваться к Часовому Яру, каналу "Северский Донец - Донбасс", а также оттеснить украинские войска из Клищиевки и Андреевки. Это два населенных пункта, которые Силы обороны сумели занять в прошлом году. Наступление противника вокруг Бахмута началось сразу после того, как ему удалось остановить продвижение украинской армии к югу от города. Наше преимущество здесь состоит в том, что позиции ВСУ в Часовом Яру находятся на высотах.

Обостряется ситуация на Марьинском направлении, где враг ведет бои южнее населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Наступательные действия здесь следует рассматривать как составляющую плана нового наступления на Угледар. Ранее противник уже предпринимал по меньшей мере две безуспешные попытки удара на этот город с юга. Теперь он, вероятно, намерен подойти к нему еще и с севера.

"У них действительно есть намерения начать новую волну наступления на Угледар. Но для этого им нужно сформировать соответствующие условия, чтобы закрыть Угледар не только с юга, но и с севера. Вряд ли это удастся им через Новомихайловку или Победу. Скорее всего, они будут пытаться прорываться к дороге 0532 в направлении от Солодкого к Водяному. С другой стороны, им для этого нужно будет выравнивать фланги, поэтому вряд ли это им удастся в ближайшее время", – предположил Коваленко.

Около недели назад противник возобновил активные наступательные действия на Лиманском направлении, где он хочет выйти к берегу реки Черный Жеребец. Здесь враг действует в направлении сел Терны, Ямполевка и Белогоровка. Все атаки россиян на этом направлении можно рассматривать как элемент более масштабного плана – вытеснение украинских подразделений на юге за реку Северский Донец и на западе за реку Оскол.

Река Оскол от Купянска до Святогорска, река Северский Донец – перпендикулярно (карта: DeepState)

С этой же целью оккупанты пытаются с переменным успехом давить и на Купянском направлении. Сам Купянск находится на двух берегах Оскола и является важным логистическим узлом для наших обороняющихся войск в восточной части Харьковщины. По меньшей мере, с осени прошлого года враг ведет поочередные удары то с северо-востока, то с юго-востока от города. Похоже, что противник сейчас снова накапливает силы в этом направлении для новой волны атак.

Что дальше

Скорее всего, в ближайшие месяцы россияне будут пытаться атаковать по всем этим направлениям, однако у них недостаточно сил для проведения акцентированных ударов одновременно на каждом из них. Поэтому противник будет "нащупывать" по всей линии столкновения слабое место и продавливаться там. По оценке Коваленко, в приоритете для врага может стать так называемое Работинское выступление, Крынки, Бахмутское и Авдеевское направление.

"После этого они смогут перераспределить ресурс на другие направления и, вероятнее всего, это будет либо Лиманское направление, либо усиление группы войск на Купянском направлении. Хотя интенсифицировать наступление на Купянск и Часов Яр у них будет возможность только после выборов в РФ и проведения мобилизации. И только на осень у них появится достаточный ресурс для наступления на эти населенные пункты", – предположил эксперт.

Собеседники РБК-Украина в спецслужбах делают осторожный прогноз, что пиковые атаки со стороны россиян продолжатся, по меньшей мере, до президентских выборов Путина в середине марта, ведь Кремлю нужно похвастаться какими-то достижениями на фронте до дня голосования. И во второй половине весны интенсивные наступательные действия со стороны противника могут пойти на спад.

После выборов, когда Путина не будут больше сковывать опасения народного недовольства, он может снова вернуться к идее проведения новой волны мобилизации. Сейчас путем привлечения контрактников и скрытой мобилизации по всей России удается ежемесячно набирать на войну около 30 тысяч мужчин. Этого количества в полной мере недостаточно для пополнения потерь и формирования резервов. Однако, если будет принято решение о новой мобилизации, то приток войск на фронт будет ощутим только летом – осенью.

"Если говорить о ситуации весной, то со стороны врага будет стратегическая наступательная операция, со стороны Украины – стратегическая оборонная операция. Дальнейшие действия будут определяться в зависимости от имеющихся сил. Очевидно, у россиян есть цель продвигаться как можно дальше до президентских выборов в РФ. Для действий стратегического уровня у них пока сил нет, но для тактических – вполне. Наши возможности в значительной степени будут определяться объемами западной помощи, которую мы будем получать", – считает Романенко.

Дальнейшее течение войны будет в первую очередь зависеть от западной помощи и финансирования от США (фото: GettyImages)

К концу весны будет понятна дальнейшая судьба военной помощи со стороны Европы и прежде всего – из США. Однако к этому времени дефицит вооружения и боеприпасов может стать самым большим вызовом, с которым столкнется Украина. До марта Евросоюз сможет доставить в Украину всего 520 тысяч из обещанного миллиона снарядов.

Президент Чехии Петр Павел недавно заявил, что нашел источник поставок еще около 800 тысяч снарядов для Украины, которые могут быть доставлены в считанные недели. Но это решение требует финансирования, за поиск которого уже взялись чешские власти. Вероятно, речь идет о закупке боеприпасов вне ЕС.

Тем временем вопрос о выделении финансирования от США – основного донора Украины – все еще во взвешенном состоянии из-за приближающихся президентских выборов. И на самом деле любое прогнозирование и планирование военной кампании на 2024-2025 год во многом упирается именно в вопрос американской поддержки. Собеседники издания в военных и политических кругах по-разному оценивают перспективы того, смогут ли в Штатах прийти к согласию по украинскому вопросу до ноября. Ответы колеблются от "50 на 50" до "весной все-таки выделят".

В зависимости от дальнейшего финансирования США события на фронте могут развиваться по трем обобщенным сценариям. Если Конгресс проголосует за выделение 60 миллиардов помощи, то в первой половине года украинская армия сможет проводить эффективную оборону, а во второй – начать подготовку своих контрнаступательных операций. Если помощь будет выделена позже, весь 2024 год Украина точно проведет в обороне.

Меньше ясности будет при условии, что Конгрессу так и не удастся выделить какое-либо финансирование до выборов в ноябре. Политика Дональда Трампа, имеющего все шансы стать следующим президентом США, в отношении Украины все еще остается загадкой. Он может как форсировать помощь после избрания, так и поставить на нем точку и настаивать на мирных переговорах.

"Тот ресурс, который мы получаем сейчас, позволит нам обороняться в течение этого года. В зависимости от уровня адаптации к ограниченным ресурсам мы до конца года сможем продержаться на имеющихся поставках. Но нам придется оставлять те или иные позиции. Если помощь будет больше, мы сможем более эффективно вести оборонительные действия, однако, чтобы проводить контрнаступательные действия, нам нужно увеличение помощи минимум до уровня 2022-2023 годов, но это возможно при условии, если США наконец "вернется в семью", - прогнозирует Коваленко.

Он добавил, что частично нехватку американской помощи могут компенсировать европейские страны, активно наращивающие свой собственный ВПК. К тому же есть и другие страны в мире, которые еще пока не использовали свой потенциал для помощи Украине.