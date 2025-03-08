ЦПД опроверг фейк о "массовом прорыве" россиян на границе Сумской области

Украинцев предупредили о распространении фейковой информации о массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергли эти слухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

В сети распространяется информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.

По данным группировки войск "Курск", массового прорыва границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка пока не зафиксировано.

Враг действует небольшими группами по несколько человек, пытаясь закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий.

"Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПД.