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ЦПД опроверг фейк о "массовом прорыве" россиян на границе Сумской области

Суббота 08 марта 2025 15:07
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ЦПД опроверг фейк о "массовом прорыве" россиян на границе Сумской области Фото: Фейк РФ о массовом прорыве на границе Сумской области (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцев предупредили о распространении фейковой информации о массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергли эти слухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

В сети распространяется информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.

По данным группировки войск "Курск", массового прорыва границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка пока не зафиксировано.

Враг действует небольшими группами по несколько человек, пытаясь закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий.

"Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПД.

Фейк Путина

Напомним, что недавно Госпогранслужба опровергла информацию о попытках прорыва украинской границы со стороны России. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина отметил, что эта информация не подтвердилась.

Руководитель Центра связей с общественностью Андрей Коваленко уточнил, что на момент заявления границу пыталась пересечь лишь одна российская диверсионно-разведывательная группа. Заявление Владимира Путина о пересечении границы войсками 810-й бригады оказалось фейковым.

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