ЦПД опроверг фейк о "массовом прорыве" россиян на границе Сумской области
Украинцев предупредили о распространении фейковой информации о массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергли эти слухи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.
В сети распространяется информация о якобы массовом прорыве войск РФ на границе Сумской области. Однако в ВСУ опровергли эти слухи и сообщили, что ситуация остается под контролем.
По данным группировки войск "Курск", массового прорыва границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка пока не зафиксировано.
Враг действует небольшими группами по несколько человек, пытаясь закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий.
"Силы обороны Украины эффективно уничтожают такие группы. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в ЦПД.
Фейк Путина
Напомним, что недавно Госпогранслужба опровергла информацию о попытках прорыва украинской границы со стороны России. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина отметил, что эта информация не подтвердилась.
Руководитель Центра связей с общественностью Андрей Коваленко уточнил, что на момент заявления границу пыталась пересечь лишь одна российская диверсионно-разведывательная группа. Заявление Владимира Путина о пересечении границы войсками 810-й бригады оказалось фейковым.
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