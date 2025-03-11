Ситуация не простая, РФ изменила тактику: Демченко рассказал, что происходит в Сумской области

Российская армия изменила тактику использования техники на границе с Сумской областью и перешла к малым штурмовым группам. Оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на границе с Сумской областью сейчас не простая, ведь россияне пытаются зайти на украинскую территорию.

"Это не прорыв границы, потому что фактически враг сейчас не в состоянии там использовать технику, а пытается применять малые штурмовые группы, задача которых по возможности продвинуться в глубь территории Украины, накопиться и расширить зону активных боевых действий. Однако наши Силы и Силы подразделений ГПСУ, ВСУ используют все имеющееся вооружение которым наносят поражение по противнику", - рассказал Демченко.

Он рассказал, что некоторое время назад враг пытался использовать технику в направлении населенного пункта Журавка для того, чтобы попытаться прорвать границу. Однако их техника практически до границы не доехала, была сожжена.

"Сейчас если говорить о направлении населенного пункта Новенькое, то там местность не позволяет врагу применять колонны техники, поэтому их тактика - это бросать людей на штурмы для того, чтобы они умирали, но с надеждой, что они достигнут какой-то цели", - сказал Демченко.

Он отметил, что целью россиян может быть окружение украинских военных, которые находятся в зоне операции в Курской области, потому что там ситуация также не простая.

"Мы видим сводки Генштаба, которые сообщают о том, что наши защитники отражают там десятки штурмовых атак, которые враг проводит по позициям украинских воинов", - отметил Демченко.