Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Враг потерпел поражение на Сумщине, - Сырский

Фото: Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Российские войска потерпели поражение на Сумском направлении. Понимая бесперспективность, Москва перебрасывает войска на другие участки фронта.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина.

"На Сумщине враг, можно сказать, потерпел поражение", - сказал он.

Провал российских атак

По словам Сырского, на Сумщине враг сосредоточил мощную группировку. "Несмотря на то, что там была сосредоточена действительно мощная группировка из лучших российских частей - десантников, морских пехотинцев и лучших мотострелковых частей сухопутных войск, противник не имел ни одного успеха за последние два месяца. Наоборот, он потерял несколько населенных пунктов", - отметил он.

Сырский добавил, что последняя попытка россиян наступать в районе Степного и Новоконстантиновки завершилась для них полным провалом. "Они захватчики были уничтожены, отброшены за государственную границу", - сказал главнокомандующий.

Наступательные действия ВСУ

Сейчас украинские силы продолжают наступление на этом направлении. В то же время Россия начала отводить войска из Сумской области.

"А враг, понимая бесперспективность этого направления своих действий, сейчас перебрасывает части оттуда на другие направления, в основном - на Запорожское", - подытожил Сырский.

 

Напомним, в конце июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.

Институт изучения войны (ISW) написал, что украинские воины добились определенных успехов на севере Сумской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУСумская область