Ворог зазнав поразки на Сумщині, - Сирський

"На Сумщині ворог, можна сказати, зазнав поразки", - сказав він.

Провал російських атак

За словами Сирського, на Сумщині ворог зосередив потужне угруповання. "Незважаючи на те, що там було зосереджено дійсно потужне угруповання з найкращих російських частин - десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ, противник не мав жодного успіху за останні два місяці. Навпаки, він втратив декілька населених пунктів", - зазначив він.

Сирський додав, що остання спроба росіян наступати в районі Степного і Новокостянтинівки завершилася для них повним провалом. "Вони загарбники були знищені, відкинуті за державний кордон", - сказав головнокомандувач.

Наступальні дії ЗСУ

Зараз українські сили продовжують наступ на цьому напрямку. Водночас Росія почала відводити війська із Сумщини.

"А ворог, розуміючи безперспективність цього напрямку своїх дій, зараз перекидає частини звідти на інші напрямки, в основному - на Запорізький", - підсумував Сирський.