Враг нанес дроновой удар по Харькову: что известно о последствиях

В Харькове в ночь на 19 апреля прогремел взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Харьковский городской голова рассказал, что было попадание в Киевском районе города.
Также отмечается, что под вражескую атаку попал частный сектор в Харькове.
В настоящее время официальных данных о возможных пострадавших нет.
"Зафиксирован "прилет" "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются", - говорится в публикации Терехова на Telegram-канале.
Отметим, что около 03:40 в Воздушных силах информировали о фиксации движения беспилотников врага в сторону города Харьков.
"Харьков - БПЛА с востока в направлении города!" - указывалось в заявлении военных в сети.
Как сообщалось ранее, накануне вечером был зафиксирован запуск со стороны российских окупантов нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Уже ночью стало известно, что враг направил в Одессу ударные БПЛА, и в районе города были слышны взрывы. Мониторинговые группы писали о работе ПВО в Одессе при отражении дроновой атаки.
К слову, перед этим вечером 19 апреля росармия атаковала Одесскую область ракетами разных типов.
Что касается опасности атаки "Шахедов" этой ночью, вражеские беспилотники также фиксировались в Запорожской области, где также было "громко".
По состоянию на данный момент воздушная тревога в Украине объявлена в восточных, северных и части центральных областей.
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