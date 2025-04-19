Ворог завдав дронового удару по Харкову: що відомо про наслідки

Харківський міський голова розповів, що було влучання у Київському районі міста.

Також зазначається, що під ворожу атаку потрави приватний сектор у Харкові.

Наразі офіційних даних щодо можливих постраждалих немає.

"Зафіксовано "приліт" "Шахеду" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюються", - йдеться в публікації Терехова на Telegram-каналі.

Зазначимо, що близько 03:40 у Повітряних силах інформували про фіксацію руху безпілотників ворога у бік міста Харків.

"Харків - БПЛА зі сходу у напрямку міста!" - вказувалося у заяві військових в мережі.

Нічна атака дронів

Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері був зафіксований запуск з боку російських окупантів кількох груп дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже вночі стало відомо, що ворог спрямував на Одесу ударні БПЛА, й в районі міста було чути вибухи. Моніторингові групи писали про роботу ППО в Одесі при відбитті дронової атаки.

До слова, перед тим ввечері 19 квітня росармія атакувала Одеську область ракетами різних типів.

Що стосується небезпеки атаки "Шахедів" цієї ночі, що ворожі безпілотники також фіксувалися у Запорізькій області, де також було "гучно".

Станом на зараз повітряна тривога в Україні оголошена у східних, північних, та частині цетральних областей.