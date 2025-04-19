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Враг нанес дроновой удар по Харькову: что известно о последствиях

Харьков, Суббота 19 апреля 2025 04:09
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Враг нанес дроновой удар по Харькову: что известно о последствиях Иллюстративное фото: в Харькове фиксируют "прилет" во время дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в ночь на 19 апреля прогремел взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Харьковский городской голова рассказал, что было попадание в Киевском районе города.

Также отмечается, что под вражескую атаку попал частный сектор в Харькове.

В настоящее время официальных данных о возможных пострадавших нет.

"Зафиксирован "прилет" "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняются", - говорится в публикации Терехова на Telegram-канале.

Отметим, что около 03:40 в Воздушных силах информировали о фиксации движения беспилотников врага в сторону города Харьков.

"Харьков - БПЛА с востока в направлении города!" - указывалось в заявлении военных в сети.

Враг нанес дроновой удар по Харькову: что известно о последствиях

Ночная атака дронов

Как сообщалось ранее, накануне вечером был зафиксирован запуск со стороны российских окупантов нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Уже ночью стало известно, что враг направил в Одессу ударные БПЛА, и в районе города были слышны взрывы. Мониторинговые группы писали о работе ПВО в Одессе при отражении дроновой атаки.

К слову, перед этим вечером 19 апреля росармия атаковала Одесскую область ракетами разных типов.

Что касается опасности атаки "Шахедов" этой ночью, вражеские беспилотники также фиксировались в Запорожской области, где также было "громко".

По состоянию на данный момент воздушная тревога в Украине объявлена ​​в восточных, северных и части центральных областей.

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Харьков Взрыв Атака дронов
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