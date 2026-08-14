Транспорт ловят на слух. РФ применяет новую тактику с дронами на фронте (видео)

Российские войска применили новую тактику с "дронами-ждунами": теперь такой дрон прячется вне поля зрения водителя и фиксирует проезд транспорта звуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещателя Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова , "Флеша".

Главная опасность такого подхода в том, что дрон не должен видеть цель – он реагирует на звук. Это усложняет его обнаружение, ведь водитель может не заметить угрозу до последнего момента.

По информации специалиста, враг начал использовать "дроны-ждуны" по-новому. Такой дрон располагается вне поля зрения водителя и выжидает – а проезд транспорта фиксирует с помощью микрофона.

Напомним, "Флэш" регулярно фиксирует изменения в тактике российских дронов и предупреждает о них украинцев.

Ранее он рассказывал, что россияне для ударов по глубокому тылу все чаще применяют реактивные "Шахеды" - более быстрые и более маневренные, а также тщательно изучают украинские линии защиты и прощупывают коридоры в обход перехватчиков.

А весной он обращал внимание, что враг запускает дроны-имитаторы "Пародия" , чтобы отвлечь ПВО.