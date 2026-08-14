ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Транспорт ловят на слух. РФ применяет новую тактику с дронами на фронте (видео)

20:12 14.08.2026 Пт
1 мин
Дрон прячется вне зоны видимости водителя
aimg Валерия Абабина
Транспорт ловят на слух. РФ применяет новую тактику с дронами на фронте (видео) Фото: "Дроны-ждуны" атакуют авто по звуку (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские войска применили новую тактику с "дронами-ждунами": теперь такой дрон прячется вне поля зрения водителя и фиксирует проезд транспорта звуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещателя Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова , "Флеша".

В чем суть новой тактики

По информации специалиста, враг начал использовать "дроны-ждуны" по-новому. Такой дрон располагается вне поля зрения водителя и выжидает – а проезд транспорта фиксирует с помощью микрофона.

"Враг применяет новую тактику. Ждун скрывается вне поля зрения водителя и использует микрофон для фиксации проезда транспорта", - предупредил Бескрестнов.

Главная опасность такого подхода в том, что дрон не должен видеть цель – он реагирует на звук. Это усложняет его обнаружение, ведь водитель может не заметить угрозу до последнего момента.

Напомним, "Флэш" регулярно фиксирует изменения в тактике российских дронов и предупреждает о них украинцев.

Ранее он рассказывал, что россияне для ударов по глубокому тылу все чаще применяют реактивные "Шахеды" - более быстрые и более маневренные, а также тщательно изучают украинские линии защиты и прощупывают коридоры в обход перехватчиков.

А весной он обращал внимание, что враг запускает дроны-имитаторы "Пародия" , чтобы отвлечь ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Война в Украине
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G