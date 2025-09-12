Почти 200 боев за сутки: Генштаб назвал два самых горячих направления

Всего за прошедшие сутки на фронте состоялось 195 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на двух направлениях - Покровском и Новопавловском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Российские войска нанесли 82 авиаудара, применив 147 управляемых авиационных бомб, а также 4919 артиллерийских ударов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня.

Для атак агрессор также использовал 5960 дронов-камикадзе.

Ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, пункт управления беспилотниками, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств.

Ситуация по направлениям фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг совершил там 14 авиаударов, сбросил 31 управляемую бомбу и провел 190 артобстрелов, из них восемь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголовое, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении бойцы остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.