Почти 200 боев за сутки: Генштаб назвал два самых горячих направления
Всего за прошедшие сутки на фронте состоялось 195 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на двух направлениях - Покровском и Новопавловском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Российские войска нанесли 82 авиаудара, применив 147 управляемых авиационных бомб, а также 4919 артиллерийских ударов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня.
Для атак агрессор также использовал 5960 дронов-камикадзе.
Ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, пункт управления беспилотниками, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств.
Ситуация по направлениям фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Враг совершил там 14 авиаударов, сбросил 31 управляемую бомбу и провел 190 артобстрелов, из них восемь - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголовое, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.
На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.
На Покровском направлении бойцы остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери России
За минувшие сутки российские войска потеряли 890 человек.
Кроме того, украинские защитники уничтожили танк, две бронемашины, 40 артсистем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотника оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники врага.