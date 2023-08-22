Российские войска испытывают нехватку военной техники, - ISW
Российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, которые действуют на востоке Украины, не хватает техники, что сковывает их действия и снижает их боевой дух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, которые не выпускают свои автомобили на задания. По данным аналитиков, российские военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами.
Кроме того, подразделения оккупантов на южном направлении жалуются, что российские власти не обеспечивают их катерами. Российским силам также не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения в начале июля командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.
По мнению аналитиков ISW, постоянные жалобы от российских солдат свидетельствуют о том, что Минобороны России не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.
Ключевые выводы ISW:
- ВСУ 20-21 августа добились тактически важных успехов в районе Роботино в Запорожской области, продолжая контрнаступательные операции.
- Минобороны России создает новые воинские формирования, возможно, для того, чтобы более боеспособные части, обороняющиеся в настоящее время в Херсонской области, могли перебрасываться на более важные участки фронта.
- Российские инсайдерские источники указали, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, возможно, окончательно завоевали благосклонность президента России Владимира Путина после восстания боевиков ЧВК "Вагнера".
- Российские источники делали и опровергали заявления о значительном продвижении оккупантов на купянском направлении.
- Русские войска вели наступательные действия в районе Кременной, Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать контрнаступление. Вооруженные силы Украины наступают и двигаются вперед.
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