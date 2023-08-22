Британская разведка усомнилась в способности России защитить свои авиабазы от дронов

Участившие атаки дронов на российские аэродромы снова поднимает вопросы о способности Москвы защитить стратегические объекты в глубине страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 19 августа средний бомбардировщик Ту-22М3 российской дальней авиации, по всей вероятности, был уничтожен на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, в 650 км от границы с Украиной. В Минобороны России заявили, что ответственность за атаку несет беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа коптера.

"Если это правда, то это усиливает оценку того, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты совершаются с территории России. Коптерные БПЛА вряд ли смогут достичь "Сольцов" из-за пределов России", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия часто использовала бомбардировщики Ту-22М3 для запуска заведомо неточных тяжелых противокорабельных ракет Х-22 по Украине. В начале войны они также провели интенсивные бомбардировки Мариуполя неуправляемыми бомбами.

"Это, по меньшей мере, третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, что снова поднимает вопросы о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", - отмечают в Минобороны Британии.

Атаки дронов на российские авиабазы

Напомним, за последние дни атаки дронов на авиабазы лишили российскую армию нескольких самолетов.

В частности, 19 августа сообщалось об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области, где был ликвидирован по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3.

Кроме того, 21 августа в Калужской области России дронами был атакован аэродром "Шайковка". Повреждения получил один самолет.