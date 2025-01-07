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Враг запретил пополнять мобильный счет украинцам в оккупации без паспорта РФ, - ЦНС

Вторник 07 января 2025 01:10
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Враг запретил пополнять мобильный счет украинцам в оккупации без паспорта РФ, - ЦНС Фото: оккупанты усилят контроль за владельцами мобильных номеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинцы на временно оккупированных территориях Украины больше не смогут пополнять счет мобильного без паспорта РФ. Россияне вводят запрет для принудительной паспортизации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отныне, если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными, необходимо дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг. Таким образом, российские оккупанты планируют отслеживать реальных владельцев номеров.

"Это является элементом принудительной паспортизации. Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь вид или паспорт гражданина РФ. Также репрессивный аппарат Кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", - отметили в ЦНС.

Напомним, что помимо пополнения счета украинцы в оккупации лишились и других прав. В частности, за отсутствие паспорта РФ люди с 1 января больше не могут получить медикаменты, теперь их придется покупать. Причем найти лекарства трудно, и их цена завышена в несколько раз.

Кроме того, 5 января враг создал реестр "контролируемых лиц", куда вносит украинцев, которые не получили российский паспорт. В случае внесения человек должен будет либо покинуть территорию, либо получить правовое основание там находится.

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