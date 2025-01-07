Враг запретил пополнять мобильный счет украинцам в оккупации без паспорта РФ, - ЦНС

Украинцы на временно оккупированных территориях Украины больше не смогут пополнять счет мобильного без паспорта РФ. Россияне вводят запрет для принудительной паспортизации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

"Это является элементом принудительной паспортизации. Ведь для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь вид или паспорт гражданина РФ. Также репрессивный аппарат Кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров", - отметили в ЦНС.

Напомним, что помимо пополнения счета украинцы в оккупации лишились и других прав. В частности, за отсутствие паспорта РФ люди с 1 января больше не могут получить медикаменты, теперь их придется покупать. Причем найти лекарства трудно, и их цена завышена в несколько раз.

Кроме того, 5 января враг создал реестр "контролируемых лиц", куда вносит украинцев, которые не получили российский паспорт. В случае внесения человек должен будет либо покинуть территорию, либо получить правовое основание там находится.

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