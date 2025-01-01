Россияне лишили прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ: что известно

Фото: люди вынуждены теперь только покупать медикаменты, в чем тоже есть проблема (Getty Images)

С 1 января 2025 года россияне лишили любых прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ. В частности, люди не могут получить лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс приводит пример, как изменилась жизнь людей на временно оккупированных территориях начиная с сегодняшнего дня. Отныне льготная категория украинцев, которая получала медикаменты, больше этого сделать не сможет. Лекарства придется покупать, что тоже является проблемой. Пострадали прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики. "А вот приобрести жизненно необходимые лекарства на захваченных территориях практически невозможно. Если же и повезет их достать, то цены на них вдвое, а то и втрое выше рыночных", - говорится в сообщении.