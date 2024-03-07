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Враг шел с нескольких направлений. Десантники сорвали штурм РФ в Новомихайловке

Фото: украинские десантники сорвали штурм РФ в Новомихайловке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники сорвали штурм оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области. Россияне устроили штурм сразу с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79-я отдельную десантно-штурмовую бригаду.

"Вчера противник одновременно по нескольким направлениям штурмовал позиции десантников, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, штурмовые действия начались утром и продолжались целый день.

"Впрочем, все атаки десантники отразили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре это танки", - добавляют в бригаде.

Видео боя

На видео видно начало боя, когда противник несколькими колоннами выдвигается к позициям украинских войск, огневое поражение вражеской техники и то, чем для оккупантов закончилось это наступление.

Ситуация в районе Новомихайловки

За последние сутки на Новопавловском направлении, где Марьинка, в районах сел Георгиевка, Победа, особенно Новомихайловка, а также города Красногоровка враг 20 раз безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Ранее, 4 марта, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховий рассказывал, что российские войска перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку в Донецкой области. На этом направлении фронта сейчас вражеских штурмов больше, чем возле Авдеевки.

Уже наследующий день, 5 марта, в отчете Института изучения войны уточнялось, что подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (к юго-западу от Донецка). Российские войска пытаются перерезать украинские линии материально-технического обеспечения, которые проходят в Ивановское с севера.

 

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