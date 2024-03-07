Ворог йшов з кількох напрямків. Десантники зірвали штурм РФ в Новомихайлівці

"Учора противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції десантників, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, штурмові дії почалися зранку і тривали цілий день.

"Утім, усі атаки десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири це танки", - додають в бригаді.

Відео бою

На відео видно початок бою, коли противник кількома колонами висувається до позицій українських військ, вогневе ураження ворожої техніки і те, чим для окупантів закінчився цей наступ.

Ситуація в районі Новомихайлівки

За останню добу на Новопавлівському напрямку, де Мар'їнка, в районах сіл Георгіївка, Перемога, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка, ворог 20 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Раніше, 4 березня, речник ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховій розповідав, що російські війська перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку на Донеччині. На цьому напрямі фронту зараз ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки.

Вже наступного дня, 5 березня, у звіті Інституту вивчення війни уточнювалося, що підрозділ російських військ просунувся до центру Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські війська намагаються перерізати українські лінії матеріально-технічного забезпечення, що проходять до Іванівського з півночі.