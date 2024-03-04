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Россияне перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку, - ВСУ

Новомихайловка, Донецкая область, Понедельник 04 марта 2024 22:46
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Россияне перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку, - ВСУ Фото: россияне перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку в Донецкой области. На этом направлении фронта сейчас вражеских штурмов больше, чем возле Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире Радио Свобода .

По его словам, в районе Новомихайловки враг сосредотачивает очень значительные резервы и перебрасывает подкрепления, чтобы захватить само село.

"Там каждый день больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях - 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова вовсе" , - рассказал Лиховой.

Россияне перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку, - ВСУ

deepstatemap.live

Бои в районе Новомихайловки

Напомним, в январе российские оккупанты захватили полностью разрушенный город Марьинка под Донецком. После этого у интервентов появилась новая цель в этом направлении. Как заявлял ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, противник активно пытается зайти в Новомихайловку, чтобы ее полностью взять.

Недавно сервис DeepState писал, что Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в конце февраля десантники 79 ОДШБр уничтожили колонну россиян возле Новомихайловки под Донецком, и было показано соответствующее видео.

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