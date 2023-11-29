Враг ночью выпустил по Украине более 20 дронов и три ракеты: силы ПВО назвали сбитые цели

"В ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed по направлению с Приморско-Ахтарска РФ, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что всего враг применил 21 ударный дрон, и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. К отражению воздушного нападения привлечены истребители зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сообщается, что основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

В результате боевой работы все вражеские ударные беспилотники уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели.

Недавние обстрелы РФ

Войска РФ возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилищный сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.