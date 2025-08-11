Враг воет от беспомощности: ГУР уничтожает логистику РФ на Сумщине (видео)

На фронте в Сумской области разведчики Главного управления разведки (ГУР МО) наносят сокрушительные удары по логистике российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Сводный отряд специалистов по беспилотным системам, в который входят бойцы "Кракена", Международного легиона и управления активных действий ГУР, осуществляет ювелирную работу, блокируя любые попытки врага пополнить запасы.

Основная задача подразделения - отрезать оккупантов от поставок боеприпасов, горючего, продовольствия и других ресурсов.

Разведчики контролируют воздушное и наземное пространство, уничтожая все, что движется вражескими путями.

Это позволяет эффективно поддерживать нашу пехоту на передовых позициях, что является ключевым для успешных боевых действий.

В то же время российские захватчики на этом направлении проявляют полную беспомощность - каждое их движение грозит смертельными потерями.