Ворог виє від безпорадності: ГУР знищує логістику РФ на Сумщині (відео)

Понеділок 11 серпня 2025 09:50
Ворог виє від безпорадності: ГУР знищує логістику РФ на Сумщині (відео) Фото: ГУР атакував логістику ворога на Сумщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На фронті в Сумській області розвідники Головного управління розвідки (ГУР МО) завдають нищівних ударів по логістиці російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Зведений загін фахівців із безпілотних систем, до якого входять бійці “Кракена”, Міжнародного легіону та управління активних дій ГУР, здійснює ювелірну роботу, блокуючи будь-які спроби ворога поповнити запаси.

Основне завдання підрозділу - відрізати окупантів від постачання боєприпасів, пального, продовольства та інших ресурсів.

Розвідники контролюють повітряний та наземний простір, знищуючи все, що рухається ворожими шляхами.

Це дозволяє ефективно підтримувати нашу піхоту на передових позиціях, що є ключовим для успішних бойових дій.

Водночас російські загарбники на цьому напрямку виявляють повну безпорадність - кожен їхній рух загрожує смертельними втратами.

Нагадаємо, що українські розвідники ефективно знищують ворожі безпілотники на фронті. Бійці ГУР показали кадри роботи антидронів.

Крім того, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Артан” знищують техніку, склади боєприпасів і засоби зв’язку окупантів. Ефектні кадри роботи FPV-екіпажів продемонстрували, як майстри безпілотної війни методично випалюють позиції ворога.

