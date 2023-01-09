Враг отступил. Пограничники отбили ряд атак россиян на Бахмутском направлении

Украинские пограничники не дали россиянам продвинуться на Бахмутском направлении. Они отбили пять вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.
По информации ГПСУ, российские войска пять раз пытались штурмовать разные позиции украинских пограничных подразделений. Их попытки наступления сопровождались артиллерийским огнем.
"Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются", - добавили в ГПСУ.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл стратегию россиян под Бахмутом и Соледаром.
Также мы писали, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении.
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