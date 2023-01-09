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Враг отступил. Пограничники отбили ряд атак россиян на Бахмутском направлении

Иллюстративное фото: пограничники отбили ряд атак россиян на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники не дали россиянам продвинуться на Бахмутском направлении. Они отбили пять вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

По информации ГПСУ, российские войска пять раз пытались штурмовать разные позиции украинских пограничных подразделений. Их попытки наступления сопровождались артиллерийским огнем.

Фото: трофеи пограничников (facebook.com/DPSUkraine)

"Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл стратегию россиян под Бахмутом и Соледаром.

Также мы писали, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении.

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БахмутВойна России против Украиныпограничная служба