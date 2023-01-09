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Ворог відступив. Прикордонники відбили низку атак росіян на Бахмутському напрямку

Ілюстративне фото: прикордонники відбили низку атак росіян на Бахмутському напрямі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники не дали росіянам просунутися на Бахмутському напрямі. Вони відбили п'ять ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, російські війська п'ять разів намагалися штурмувати різні позиції українських прикордонних підрозділів. Їхні спроби наступу супроводжувалися артилерійським вогнем.

Фото: трофеї прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)

"Проте даремно. Вогнем зі стрілецької та групової зброї всі атаки прикордонники відбили. Противник відступив, його втрати уточнюються", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив стратегію росіян під Бахмутом та Соледаром.

Також ми писали, що, за словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямі.

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