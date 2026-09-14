Враг ударил прямо по дороге в Павлограде: есть погибший и раненые
Оккупанты били прямо по транспортной артерии Павлограда. Из-за российского террора погиб человек, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.
РФ била по Павлограду
По словам Лукашука, посреди белого дня "враг ударил прямо по дороге".
"Погиб человек, еще пятеро ранены. Искренние соболезнования семье погибшего. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - говорит он.
Лукашук отметил, что от пригородов Павлограда до линии фронта по прямой сейчас около 80 км.
Ганжа уточнил, что после удара в городе возник пожар.
"Горят автомобили. На месте работают все экстренные службы", - заметил он.
Также известно, что все раненые в больнице.
"Один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - уточнил чиновник.
Ранее РБК-Украина писало, что в Павлограде уже пятеро погибших в результате российской атаки 10 сентября. Среди раненых - восемь детей.
Также сообщалось, что 28 августа оккупанты обстреляли Павлоград. В результате атаки вспыхнул пожар, пострадали четыре человека.
Кроме того, 13 августа Россия также атаковала Павлоград. Под удар попала логистическая компания, на территории которой возник пожар.