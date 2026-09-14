Враг ударил прямо по дороге в Павлограде: есть погибший и раненые

Оккупанты били прямо по транспортной артерии Павлограда. Из-за российского террора погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

РФ била по Павлограду

По словам Лукашука, посреди белого дня "враг ударил прямо по дороге".

"Погиб человек, еще пятеро ранены. Искренние соболезнования семье погибшего. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - говорит он.

Лукашук отметил, что от пригородов Павлограда до линии фронта по прямой сейчас около 80 км.

Ганжа уточнил, что после удара в городе возник пожар.

"Горят автомобили. На месте работают все экстренные службы", - заметил он.

Также известно, что все раненые в больнице.

"Один - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - уточнил чиновник.