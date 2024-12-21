Враг ударил по Херсонскому району более десятком КАБов: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Предварительно 2 КАБ в районе с. Садовое, 2 КАБ в районе с. Приднепровское, 7 КАБ по пгт. Антоновка. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил Мрочко в 23:09.

Он уточнил, что войска РФ запустили из авиации 11 управляемых авиационных бомб.

Напомним, что с самого утра пятницы, 21 декабря, российские войска массированно обстреливали Херсон из артиллерии. В результате атаки были пострадавшие, также было зафиксировано попадание по жилой застройке.

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