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Враг ударил по Херсонскому району более десятком КАБов: что известно

Суббота 21 декабря 2024 23:58
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Враг ударил по Херсонскому району более десятком КАБов: что известно Фото: последствия пока уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 21 декабря, нанесли удары по Херсонскому району. Для атаки враг применил КАБы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Он уточнил, что войска РФ запустили из авиации 11 управляемых авиационных бомб.

"Предварительно 2 КАБ в районе с. Садовое, 2 КАБ в районе с. Приднепровское, 7 КАБ по пгт. Антоновка. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил Мрочко в 23:09.

Напомним, что с самого утра пятницы, 21 декабря, российские войска массированно обстреливали Херсон из артиллерии. В результате атаки были пострадавшие, также было зафиксировано попадание по жилой застройке.

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