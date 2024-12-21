Ворог вдарив по Херсонському району понад десятком КАБів: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"Попередньо 2 КАБ в районі с. Садове, 2 КАБ в районі с. Придніпровське, 7 КАБ по смт. Антонівка. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється", - поінформував Мрочко о 23:09.

Він уточнив, що війська РФ запустили з авіації 11 керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, що з самого ранку п'ятниці, 21 грудня, російські війська масовано обстрілювали Херсон з артилерії. Внаслідок атаки були постраждалі, також було зафіксовано влучання по житловій забудові.

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