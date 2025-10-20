Враг ударил по энергообъектам в трех районах Черниговщины, десятки тысяч без света

Как рассказал Чаус, только за минувшие сутки 19 октября войска РФ поразили несколько энергообъектов и инфраструктуру на территории области. Под ударами находились 9 населенных пунктов в трех районах области - Корюковском, Нежинском и Прилуцком.

На местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Впрочем, десятки тысяч домов остались без света. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества и по возможности будут запитывать абонентов.

Председатель ОГА уточнил, что в Нежинском районе враг в очередной раз ударил по железной дороге. В Прилуцком - по агропредприятию.

В пресс-службе ГСЧС Черниговской области обнародовали кадры последствий российских атак.

Фото: последствия российской атаки в Черниговской области (cn.dsns.gov.ua)