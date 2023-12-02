Новый год и Рождество. Календарь праздников по новым датам
В Украине близятся зимние праздники. По новому календарю церкви, в 2023 году они начнутся гораздо раньше. К тому же дату Рождества изменили на государственном уровне.
РБК-Украина напоминает о новых датах праздников в материале ниже.
При подготовке использовались источники: церковный календарь ПЦУ, текст постановления Поместного Собора на сайте ПЦУ, ст. 73 КЗоТ, законопроект №9431, комментарий священника ПЦУ Георгия Коваленко для издания и его заявление во время брифинга, заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Единая дата Рождества
В этом году украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. "Старая" дата 7 января уже не является государственным праздником.
Официальная дата Рождества Христова была утверждена Верховной радой летом этого года после решения Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перейти с юлианского на новоюлианский календарь.
Напомним, с 2017 года в Украине было две даты Рождества на государственном уровне, а в 2022 году ПЦУ впервые провела рождественскую службу не 7 января, а 25 декабря.
Почему праздники перенесли
Календарная реформа изменила даты почти всех важных церковных праздников – они сместились на 13 дней назад.
Необходимость этих изменений в ПЦУ объясняли стремлением полностью отделиться от традиций русской церкви. К тому же большинство православных церквей уже давно пользуется более точной системой летоисчисления – новоюлианской.
Новый календарь ПЦУ и УГКЦ почти совпадает с григорианским у римо-католиков (кроме правил исчисления Пасхи). Таким образом, в этом году Украина вместе с миром отпразднует Рождество до Нового года. "Теперь у нас, как и во всем мире, Новый год от Рождества Христова", – сказал священник ПЦУ Георгий Коваленко во время брифинга по поводу новых дат праздников.
Фото: Рождество в Украине – 25 декабря 2023 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Реформа календаря не предполагает запрета праздновать по "старому стилю". В решении Поместного собора ПЦУ было сказано, что церковные приходы по желанию могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.
Однако как ранее отметил в комментарии РБК-Украина Георгий Коваленко, таких епархий оказалось немного. Среди тех, кто не желает переходить на новый календарь, больше всего оказалось представителей московского патриархата.
Календарь зимних праздников по новому календарю
- Любимый праздник детей, когда они находят подарки под подушкой, День святого Николая, по новоюлианскому календарю приходится на 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Сочельник украинцы будут отмечать 24 декабря (ранее 6 января).
- Рождество Христово – 25 декабря (ранее 7 января);
- Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее 8 января);
- День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее 13 января);
- День памяти святителя Василия Великого (Васильев день, когда посевают) – 1 января (ранее 14 января);
- Крещение Господне – 6 января (ранее 19 января).
Праздники стартуют на Николая. Когда засияет главная елка
День святого Николая открывает цикл зимних праздников. Ранее украинцы чествовали память Чудотворца 19 декабря. В новом календаре праздник выпадает на среду, 6 декабря.
По традиции, в этот день в городах зажигают огни на главных елках. Из-за войны в Украине новогодние празднования не будут масштабными, однако главную елку страны все же установят на Софийской площади.
Фото: главную елку установят на площади возле Софийского собора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Как сообщили в КГВА, праздничных мероприятий на площади в этом году не будет. Елку откроют на День Николая (6 декабря), а стоять она будет до 10 января 2024. Как и в прошлом году, ее установят и украсят на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.
"Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", – подчеркнул городской голова Виталий Кличко.
Будут ли выходные на Новый год и Рождество
Согласно статье 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине, официальными выходными являются 25 декабря по случаю Рождества Христова и 1 января (Новый год).
Однако в Украине из-за полномасштабной российской агрессии продолжает действовать военное положение (как минимум до 15 февраля 2024), во время которого все дополнительные выходные отменяются.
Более подробно о том, сможет ли Украина быстро перейти на новые даты праздников и откуда взялось 7 января, можно узнать в материале РБК-Украина.
Также мы рассказывали, когда праздновать Николая в 2023 году и какое значение имеет этот день.