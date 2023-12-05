Дешевле 100 гривен. Какие цены на новогодние елки в Украине и где купить легально

До зимних праздников остается совсем немного времени, а купить елку в Украине можно уже сегодня. В этом году цены достаточно демократичные. В ассортименте – сосны, ели, хвойные деревца в горшках. В то же время лесники призывают идти за новогодней красавицей только на официальные елочные ярмарки.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят елки по регионам, как не натолкнуться на продавцов-браконьеров, и есть ли вред от вырубки елок.

Как изменились цены за год

Сезон продажи елок в Украине начался 1 декабря. Лесничества уже обнародовали цены и уверяют, что приобрести праздничное деревце в 2023 году получится не дороже чем в прошлом году.

Средняя цена на елку составляет от 135 грн за 1 метр. В зависимости от густоты, размера дерева и региона выращивания стоимость может несколько отличаться. Самые низкие цены – на елки от 0,5 м (70-80 грн).

В прошлом году стоимость новогодних елок стартовала от 80 грн, а в среднем деревца высотой 1 м стоили 120-140 грн.

Фото: покупать елки рекомендуют на специальных ярмарках (Виталий Носач, РБК-Украина)

В лесных хозяйствах отмечают, что покупать елки стоит только у проверенных поставщиков при наличии маркировки на деревьях. Незаконная вырубка несет вред окружающей среде.

Киевская область

Столичное лесное хозяйство предлагает хвойные деревья по цене от 70 до 350 грн. Цена зависит от размера. В продаже есть сосна обыкновенная, ель, ели в горшке, которые потом можно высадить в грунт. Лесники подготовили около 18 тысяч деревьев.

По Киевской области оборудованы специальные площадки для продажи от государственного лесничества. Подробную информацию о местах, где можно приобрести деревце, предоставляют по телефонам:

Белоцерковское лесное хозяйство – 0985052598

Богуславское лесное хозяйство – 0680378713

Бориспольское лесное хозяйство – 0673018276

Высшедубечанское лесное хозяйство – 0660169337

Дымерское лесное хозяйство – 0970987645

Иванковское лесное хозяйство – 0671717159

Киевское лесное хозяйство – 0444231456

Макаровское лесное хозяйство – 0501679065

Полесское лесное хозяйство – 0674014823

Ржищевский военный лесхоз – 0950106252

Тетеревское лесное хозяйство – 0672152423

Житомирская область

Официальную продажу елок в Житомирской области также осуществляет Столичный лесной офис ГП "Леса Украины". Диапазон цен – 70-350 грн. В наличии деревца от 0,5 м до 3 м.

В Житомире елочные ярмарки будут работать по адресам:

улица Большая Бердичевская, 71 (на пересечении улиц Большой Бердичевской и Довженко);

улица Витрука, 13, 41;

улица Покровская, 96, 131, 151;

улица Чудновская, 133;

проспект Мира, 8-10;

улица Киевская, 97-а – 99 (площадка через проезжую часть);

улица Небесной Сотни, 8, 10, 12, 14.

Номера телефонов, по которым можно узнать, где купить елку в лесничествах Житомирской области по ссылке.

Черкасская, Винницкая, Кировоградская

В этих регионах продают елки, которые выращивают на территории лесов Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины". На продажу подготовлено 33 тысяч деревьев.

В Черкасской области работает 34 елочных ярмарки, В Винницкой – 33, в Кировоградской – 16. Узнать адреса пунктов продаж можно здесь.

Днепр, Запорожье

Восточный лесной офис в этом году планирует продать 7,5 тысячи хвойных деревьев. Из-за войны объемы елок на реализацию значительно сократились (в 2020 году – 20 тысяч только на Днепропетровщине), однако они выше прошлогодних.

Стоимость елок и контакты для информации о местах продаж:

"Днепровское лесное хозяйство" (0972463789):

Сосна обычная – от 120 грн до 570 грн;

Сосна крымская – от 180 грн до 2700 грн;

Набор хвойных веток – 150 грн.

"Новомосковское лесное хозяйство" (0504526239):

Сосна обычная – от 180 грн до 570 грн ;

; Сосна крымская – от 210 грн до 3000 грн ;

; Набор хвойных веток – 150 грн.

"Петриковское лесное хозяйство" (0963455461):

Сосна крымская – от 120 до 600 грн.

"Запорожское лесное хозяйство" (0503985851):

Сосна крымская – от 240 грн до 1560 грн ;

; Набор хвойных веток – от 75 до 150 грн.

Полтавская и Харьковская область

Купить хвойное деревце можно во всех лесничествах Полтавщины и Харьковщины (адреса и контакты). Средние цены составляют:

сосна обычная до 1 м – 96 грн ;

; сосна обычная от 1 до 2 м – 132 грн ;

; сосна обычная от 2 до 3 м – 240 грн ;

; сосна крымская до 1 м – 168 грн ;

; сосна крымская от 1 до 2 м – 252 грн ;

; сосна крымская от 2 до 3 м – 360 грн.

Волынь и Ровенская область

Лесники Волынской и Ровенской областей предлагают приобрести широкий ассортимент хвойных деревьев разной высоты:

ели обыкновенные – 300 грн за 1 м;

за 1 м; ели белые – 600 грн за 1 м;

за 1 м; ели колючие – 400 грн за 1 м;

за 1 м; ели канадские в горшке – 1000 грн;

сосны крымские – от 300 грн ;

; деревца в контейнере – от 500 грн.

Список мест продаж сформировали лесничества.

Ивано-Франковская область

Цены на елки составляют от 130 до 700 грн. Приобрести хвойные деревья Карпатских лесных хозяйств можно по этим адресам:

"Ивано-Франковское лесное хозяйство" (Ивано-Франковск, ул. Василианок, 48);

"Коломыйское лесное хозяйство" (с. Нижний Вербеж, ул. Дружбы 18);

"Осмолодское лесное хозяйство" (пгт. Перегинское, ул. Сагайдачного, 142).

Хмельницкая и Тернопольская область, Буковина

В ассортименте лесных хозяйств – ели, пихты и сосны, хвоя в горшках. Размеры – от миниатюрных деревьев 0,5 м до крупных и пушистых деревьев высотой до 3 м. Цены колеблются от 120 до 600 грн.

Всего обустроено 40 точек продаж елок в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях. Адреса и контакты можно узнать по ссылке.

Сумская и Черниговская область

Для новогодних елочных ярмарок в Сумской и Черниговской областях лесники Северного лесного офиса подготовили 36,5 тысячи хвойных деревьев.

В Сумской области цены стартуют от 80 грн (Шосткинский район). В Черниговской области с 4 декабря официально продают елки в 61 филиале лесных хозяйств. Стоимость составляет также от 80 грн. Самые дорогие новогодние красавицы стоят 700 гривен.

Полный список площадок, где продают хвойные деревья опубликовали в лесных хозяйствах.

Бирки и штрих-коды: на что обращать внимание при покупке елки

Самостоятельная вырубка хвойных деревьев в лесах является незаконной. Продавать елки имеют право только лесные хозяйства. Такие деревца имеют специальные бирки со штрих-кодами.

Чтобы узнать, не приобретаете ли вы елку с "черного рынка", нужно проверить наличие бирки и информации на ней. Для этого следует ввести идентификационный номер с бирки на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины. В результате должна появиться информация о лесничестве, где была выращена елка.

Скриншот с портала Государственного агентства лесных ресурсов Украины

Также "легальность" хвойного дерева можно проверить с помощью приложения "Ялинка.info".

Штрафы за самостоятельную вырубку

Самостоятельная вырубка хвойных насаждений в лесах карается штрафами (регулируется постановлениями Кабмина, Кодексом об административных правонарушениях). Размер зависит от причиненного вреда окружающей среде, места вырубки и размеров дерева.

Штраф за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе – 759 до 3432 грн.

Штраф за незаконную вырубку хвойных деревьев на территориях и объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов – от 8621 грн до 42 690 грн.

Административный штраф за незаконную вырубку хвойных деревьев для граждан составляет от 510 до 1020 грн, а для должностных лиц – 2550-5100 грн.

Кроме административной ответственности за незаконную вырубку, перевозку, хранение и сбыт древесины может угрожать и уголовная ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины.

Такие нарушения наказываются штрафом от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вредит ли лесам вырубка елок

В отличие от браконьерской вырубки хвойных насаждений, заготовка елей лесными хозяйствами не несет вреда природе.

Как рассказали в ГП "Леса Украины", деревья выращивают на специальных новогодних плантациях, которые есть в каждой области. "Создание плантаций новогодних елок является экологически и экономически оправданным, потому что время позволяет за 60 лет создать и реализовать не менее 10 плантаций таких деревьев", – отмечают в лесничествах.

Также новогодние елки и сосны заготавливаются во время рубок формовки и оздоровления лесов, поэтому это не вредит экосистеме, а несет только пользу.

В общем, чтобы вырастить елку для продажи на зимние праздники, нужно от 4 до 8 лет. Процесс заготовки начинается со сбора просушивающих шишек, затем добывают из них семена, высевают, выращивают сеянцы. Из них уже и растет елка. Новогодние елки специально кронируют (подрезают) для пышности веточек.