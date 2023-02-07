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Оккупанты наносят удары по Харькову: зафиксировано 6 "прилетов", начался пожар

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Харьков, Вторник 07 февраля 2023 23:07
Оккупанты наносят удары по Харькову: зафиксировано 6 "прилетов", начался пожар Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россияне вечером 7 февраля атаковали Харьков. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова.

"Внимание! Оккупанты наносят удары", - указал чиновник, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Тем временем в сети пишут, что было слышно несколько взрывов.

Граждане должны немедленно пройти в хранилища, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не появятся данные об отбое тревоги.

Обновлено (23:31)

Синегубов рассказал, что было зафиксировано попадание от 6 до 10 ракет С-300 в центральной части Харькова. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обновлено (23:33)

Мэр Игорь Терехов отметил, что в Харькове было 6 "прилетов".

"Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе", - добавил городской голова.

Также известно о пожаре на месте одного из "прилетов".

Напомним, 7 февраля российские захватчики обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеских атак погибла женщина.

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