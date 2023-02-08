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Ракетный удар россиян по Харькову: Терехов обнародовал фото последствий

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Харьков, Среда 08 февраля 2023 07:31
Ракетный удар россиян по Харькову: Терехов обнародовал фото последствий Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 7 февраля обстреляли ракетами Харьков. В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Под ударом оказался и наш Центральный парк", - отметил мэр, обнародовав фото последствий атаки врага.

Напомним, вечером 7 февраля в Харькове раздалась серия взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли ракетами С-300 Киевский район города.

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