Ракетный удар россиян по Харькову: Терехов обнародовал фото последствий

Российские оккупанты вечером 7 февраля обстреляли ракетами Харьков. В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Под ударом оказался и наш Центральный парк", - отметил мэр, обнародовав фото последствий атаки врага.