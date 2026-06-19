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Россия стянула 11 тысяч военных под Константиновку и готовит новые штурмы, - ISW

09:08 19.06.2026 Пт
3 мин
Какова ситуация на Славянском направлении?
aimg Ирина Глухова
Россия стянула 11 тысяч военных под Константиновку и готовит новые штурмы, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
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Россия сосредоточила около 11 тысяч военнослужащих в тактическом районе Константиновка - Дружковка и продолжает попытки продвижения в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что происходит на Славянском направлении

По оценкам аналитиков, российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Славянска. Геолокационные кадры от 17 июня показывают, как украинские военные атаковали два российских транспортных средства на автомагистрали Сиверск-Лиман.

Атака произошла во время совместного мотомеханизированного наступления оккупантов 16 июня. Российский милблогер заявил о продвижении войск РФ к югу от Лимана.

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В то же время другой источник, связанный с Западной группировкой войск России, сообщил о контратаке украинских сил вблизи Дробышева - это к северу от Лимана.

Москва преувеличивает успехи

Минобороны России продолжает распространять ложные заявления о якобы успехах на Славянском направлении. Ранее ведомство ежедневно публиковало подобные отчеты по Константиновке.

Для подтверждения своих слов оккупанты используют видео с поля боя, сгенерированные искусственным интеллектом.

В районе Константиновки сосредоточено 11 тысяч военнослужащих РФ

В тактическом районе Константиновка - Дружковка продолжаются попытки инфильтрации. Во время одной из них захватчики установили флаги в центральной части Константиновки.

Пресс-секретарь одной из украинских бригад 17 июня сообщил, что россияне концентрируют силы вблизи города для наступления многочисленными небольшими штурмовыми группами.

Командир 19-го армейского корпуса 18 июня уточнил:

"Российские группы, состоящие даже из одного военного, проникли в разные районы Константиновки", - сказал командир, добавив, что оккупанты не контролируют ни одной части города и пытаются обойти его с флангов.

Сколько на самом деле врагов в городе

Офицер 19-го армейского корпуса 17 июня рассказал подробности. Непосредственно в Константиновке находится примерно 123-125 российских военных.

Основные атаки ведутся с западного, восточного и северо-восточного направлений.

По словам офицера, большая часть российских сил по-прежнему находится на подступах к городу, где украинские военные наносят им потери во время продвижения.

Общая же численность группировки в тактическом районе Константиновка - Дружковка, включая передовые и тыловые подразделения, оценивается примерно в 11 тысяч военнослужащих.

Ситуация в Константиновке

По оценкам ISW, после неудачи на Славянском направлении российские оккупанты сосредоточились на Константиновке, которая стала главной целью их наступления в Донецкой области.

Российское Минобороны пытается выдать тактические успехи в Константиновке за «неизбежный крах» всей обороны Донецкой области, однако аналитики прогнозируют захватчикам затяжные и изнурительные бои за каждый город.

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