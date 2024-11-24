Враг продвинулся возле Великой Новоселки и в Курской области: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских войск под Коренево в Курской области. Также оккупанты продвигались возле Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 24 ноября отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись к главному "украинскому плацдарму" в Курской области.

Геолокационные кадры от 22 и 23 ноября показывают, что росармия немного продвинулась к юго-востоку от Дарьино (юго-восточнее Коренево) и в восточной части Дарьино.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Дарьино и Николаево-Дарьино, и продвинулись в районе Нижнего Клина (юго-восточнее Коренево) и Малой Локни (севернее Суджи). Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Нижнего Клина, Николаево-Дарьино и Мартыновки.

Российский источник ISW утверждает, что ВСУ будто бы безуспешно контратакуют вблизи Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Российский блогер заявил, что во время дождливой погоды в Курской области российская техника тонет в грязи.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях в Глушковском районе западнее главного "украинского плацдарма" в Курской области 23 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 ноября, показывают, как ВСУ наносят удар по российской переправе через реку Сейм возле Карижа (к северо-западу от Глушково).

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября заявил, что российский диктатор Владимир Путин поручил военному командованию выбить украинские войска из Курской области до конца января 2025 года.

Украинские официальные лица и западные СМИ недавно сообщили, что РФ сосредоточила около 50 000 военнослужащих, в том числе около 11 000 военнослужащих Северной Кореи, в Курской области для подготовки к операции по вытеснению ВСУ с территории РФ до конца января 2025 года.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

22 и 23 ноября российские захватчики продолжали наступать возле Волчанска и Тихого Харьковской области, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

23 ноября российские оккупанты продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но также продвижения не имели.

Войска РФ наступали в районе Синьковки, возле Загрызово, Глушковки, Макеевки, Дружелюбовки, Тведохлебово, Новоегоровки, Грековки, Зеленой Рощи и в направлении Новоплатоновки, возле Тернов и Торского 22 и 23 ноября.

На геолокационных кадрах от 23 ноября видно, как украинские силы отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод восточнее Тернов.

23 ноября командир украинского батальона заявил, что российские оккупанты во время штурма под прикрытием тумана на Купянском направлении используют бронетехнику для транспортировки пехоты, чтобы избежать украинских ударов и достичь тактической неожиданности.

Украинский командир отметил, что воины ВСУ уничтожают и повреждают от 90 до 95 процентов легкобронированной и бронированной российской военной техники, находящейся на передовой и в ближнем тылу, заставляя оккупантов проходить до 12 км, чтобы достичь передовых позиций на Купянском направлении.

Также украинский командир отметил, что большие потери российского личного состава побудили врага маскироваться под украинских военных, чтобы проникнуть в ближний тыл ВСУ, что является военным преступлением.

Операция РФ №3 - Донецкая область

По сообщениям, 23 ноября российские оккупанты атаковали к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки, но не продвинулись.

Российский "военкор" отметил, что путинские войска разместили некоторые неопределенные резервы на Северском направлении.

Российские блогеры опубликовали кадры, на которых утверждается, что войска РФ обстреливают украинский понтонный мост через реку Северский Донец к западу от Северского ракетой класса "воздух-земля" Х-38.

Сообщается, что 22 и 23 ноября российские захватчики продолжали наступление в районе Часового Яра и Ступочек, но не продвинулись.

Российские источники также утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали возле Предтечино (южнее Часового Яра).

Связанный с Кремлем российский военный "эксперт" утверждал, что войска РФ закрепились в промышленной зоне Часового Яра и контролируют 30% города. Между тем аналитики ISW оценивают, что оккупанты действуют на территории примерно 21% Часового Яра.

Российские захватчики продолжали атаки вблизи Торецка и Леонидовки 22 и 23 ноября, но продвинулись.

23 ноября российские "военкоры" заявили, что путинские войска продвинулись в северной части Торецка и на глубину до 650 метров возле микрорайона Забалка (юг Торецка). Но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российский блогер заявил, что войска РФ закрепили позиции на участке шириной до 1 км на улицах Героев Труда и Мирной в центре Торецка.

Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратакуют в южной части Торецка, и что российские источники на месте не подтвердили присутствие путинских войск к северу от улицы Грушевского в северной части города.

"Военкор" отметил, что определить точные контуры линии фронта в Торецке сложно из-за характера боевых действий в городе, когда российские и украинские силы часто удерживают позиции в одних и тех же зданиях.

Российские источники сделали неподтвержденные заявления о том, что войска РФ недавно продвинулись к югу от Покровска.

Российский военкор утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись к центральной части Пустынки (к западу от Селидово и к югу от Покровска), но в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого утверждения.

Российские оккупанты наступали в районе Луча, Мирнограда, Миролюбовки, возле Лысовки, Крутого Яра, Сухого Яра, Горовки, Пустынки, Петровки, Даченского, Пушкино и Желтого 22 и 23 ноября.

Спикер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что оккупанты осуществляют до 10 штурмов за сутки в зоне ответственности бригады, и что бригада ВСУ обороняется от подразделений четырех российских мотострелковых бригад.

Российские источники утверждали, что войска РФ несколько раз наступали на Кураховском направлении, но в ISW не могут независимо проверить эти заявления.

В Минобороны РФ заявили о захвате Новодмитровки (к северо-западу от Курахово), а российские блогеры продолжали утверждать, что войска РФ укрепляют позиции в Берестках (к северу от Курахово на северном берегу Кураховского водохранилища).

Вместе с тем в ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Источник в Генштабе ВСУ сообщил агентству Reuters, что Кураховское направление является наиболее угрожающим направлением для украинских сил, поскольку оккупанты продвигаются на этом направлении со скоростью 200-300 метров в сутки, и уже прорвались на некоторых неопределенных участках.

Сообщается, что войска РФ продолжали наступательные операции вблизи Курахово, Солнцевки, Зари, Берестки, Новодмитровки и Дальнего.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись северо-восточнее Угледара, но подтверждения о таком продвижении не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к северу от Ильинки (к северо-востоку от Угледара), но в ISW не нашли визуальных доказательств.

Сообщается, что войска РФ продолжали наступление вблизи Романовки, Екатериновки, Антоновки, Сухих Ял, Трудового, возле н.п. Разлив и Константинопольское.

Недавно российские оккупанты совершили механизированный штурм в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

На геолокационных кадрах, опубликованных 22 ноября, видно, как ВСУ отбивают волны механизированной атаки россиян в полях юго-восточнее Великой Новоселки, что свидетельствует о том, что войска РФ продвинулись в этом районе, говорится в отчете.

Российские источники утверждали, что путинские войска прорвались почти на 5 км в направлении Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки), укрепляют позиции в восточной части Раздольного и продвинулись на 2,2 км вглубь на фронте шириной около 8,4 км по направлению к Большой Новоселке

23 ноября российский военкор заявил, что украинские минные заграждения мешают продвижению россиян в сторону Великой Новоселки, и что сильный дождь влияет на способность маневрировать и использовать беспилотники.

Сообщается, что войска РФ проводили штурм вблизи Великой Новоселки, возле Раздольного, Новодаровки и Ровнополья.

"Южная ось"

22 и 23 ноября российские оккупанты продолжали наступать на западе Запорожской области, в том числе северо-западнее Работино возле Каменского, но не продвинулись.

22 и 23 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но линия фронта не менялась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 ноября рассказали, что с начала суток на фронте произошло уже 224 боевых столкновений.

Также в Силах обороны отметили, что российские оккупанты продолжают интенсивно атаковать на Покровском направлении, и что ситуация там характеризуется как сложная, но контролируемая.