Ворог просунувся біля Великої Новосілки та в Курській області: карти ISW

На фронті фіксується просування російських військ під Коренево у Курській області. Також окупанти мали просування поблизу Великої Новосілки у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 24 листопада звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися до головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 22 і 23 листопада показують, що росармія трохи просунулася на південний схід від Дар'їно (на південний схід від Коренево) і в східній частині Дар'їно.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Дар'їно і Миколаєво-Дар'їно, та просунулися в районі Нижнього Клину (на південний схід від Коренево) і Малої Локні (на північ від Суджі). Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Нижнього Клину, Миколаєво-Дар'їино та Мартинівки.

Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ начебто безуспішно контратакують поблизу Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Російський блогер заявив, що під час дощової погоди в Курській області російська техніка тоне в багнюці.

Ані російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії в Глушківському районі на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області 23 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, показують, як ЗСУ завдають удару по російській переправі через річку Сейм поблизу Карижа (на північний захід від Глушково).

Президент України Володимир Зеленський 23 листопада заявив, що російський диктатор Володимир Путін доручив військовому командуванню відкинути українські війська з Курської області до кінця січня 2025 року.

Українські офіційні особи та західні ЗМІ нещодавно повідомили, що РФ зосередила приблизно 50 000 військовослужбовців, у тому числі близько 11 000 військовослужбовців Північної Кореї, в Курській області для підготовки до операції з витіснення ЗСУ з території РФ до кінця січня 2025 року.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

22 і 23 листопада російські загарбники продовжували наступати поблизу Вовчанська і Тихого Харківської області, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

23 листопада російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але також просування не мали.

Війська РФ наступали в районі Синьківки, біля Загризового, Глушківки, Макіївки, Дружелюбівки, Тведохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Зеленого Гаю та в напрямку Новоплатонівки, біля Тернів і Торського 22 і 23 листопада.

На геолокаційних кадрах від 23 листопада видно, як українські сили відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод на схід від Тернів.

23 листопада командир українського батальйону заявив, що російські окупанти під час штурму під прикриттям туману на Куп'янському напрямку використовують бронетехніку для транспортування піхоти, щоб уникнути українських ударів і досягти тактичної несподіванки.

Український командир зазначив, що воїни ЗСУ знищують і пошкоджують від 90 до 95 відсотків легкоброньованої та броньованої російської військової техніки, яка знаходиться на передовій і в ближньому тилу, змушуючи окупантів проходити до 12 км, щоб досягти передових позицій на Куп'янському напрямку.

Також український командир зазначив, що великі втрати російського особового складу спонукали ворога маскуватися під українських військових, щоб проникнути в ближній тил ЗСУ, що є воєнним злочином.

Операція РФ №3 - Донецька область

За повідомленнями, 23 листопада російські окупанти атакували на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки, але не просунулися.

Російський "воєнкор" зазначив, що путінські війська розмістили деякі невизначені резерви на Сіверському напрямку.

Російські блогери опублікували кадри, на яких стверджується, що війська РФ обстрілюють український понтонний міст через річку Сіверський Донець на захід від Сіверська ракетою класу "повітря-земля" Х-38.

Повідомляється, що 22 і 23 листопада російські загарбники продовжували наступ у районі Часового Яру та Ступочок, але не просунулися.

Російські джерела також стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували біля Предтечиного (на південь від Часового Яру).

Пов'язаний із Кремлем російський військовий "експерт" стверджував, що війська РФ закріпилися в промисловій зоні Часового Яру та контролюють 30% міста. Між тим аналітики ISW оцінюють, що окупанти діють на території приблизно 21% Часового Яру.

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Торецька та Леонідівки 22 і 23 листопада, але просунулися.

23 листопада російські "воєнкори" заявили, що путінські війська просунулися в північній частині Торецька і на глибину до 650 метрів біля мікрорайоні Забалка (південь Торецька). Але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російський блогер заявив, що війська РФ закріпили позиції на ділянці шириною до 1 км на вулицях Героїв Праці та Мирній у центрі Торецька.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакують у південній частині Торецька, і що російські джерела на місці не підтвердили присутність путінських військ на північ від вулиці Грушевського в північній частині міста.

"Воєнкор" зазначив, що визначити точні контури лінії фронту в Торецьку складно через характер бойових дій у місті, коли російські та українські сили часто тримають позиції в одних і тих самих будівлях.

Російські джерела зробили непідтверджені заяви про те, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Покровська.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися до центральної частини Пустинки (на захід від Селидового та на південь від Покровська), але в ISW не спостерігали наочне підтвердження цього твердження.

Російські окупанти наступали в районі Променя, Мирнограда, Миролюбівки, біля Лисівки, Крутого Яру, Сухого Яру, Горівки, Пустинки, Петрівки, Даченського, Пушкіного та Жовтого 22 і 23 листопада.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що окупанти здійснюють до 10 штурмів на добу в зоні відповідальності бригади, і що бригада ЗСУ наразі обороняється від підрозділів чотирьох російських мотострілецьких бригад.

Російські джерела стверджували, що війська РФ кілька разів наступали на Курахівському напрямку, але в ISW не можуть незалежно перевірити ці заяви.

В Міноборони РФ заявили про захоплення Новодмитрівки (на північний захід від Курахового), а російські блогери продовжували стверджувати, що війська РФ зміцнюють позиції в Берестках (на північ від Курахового на північному березі Курахівського водосховища).

Разом з тим в ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження.

Джерело в Генштабі ЗСУ повідомило агентству Reuters, що Курахівський напрямок є найбільш загрозливим напрямком для українських сил, оскільки окупанти просуваються на цьому напрямку зі швидкістю 200-300 метрів на добу, і вже прорвалися на деяких невизначених ділянках.

Повідомляється, що війська РФ продовжували наступальні операції поблизу Курахового, Сонцівки, Зорі, Берестків, Новодмитрівки та Дальнього.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на північний схід від Вугледара, але підтвердження щодо такого просування не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північ від Іллінки (на північний схід від Вугледара), але в ISW не знайшли візуальних доказів.

Повідомляється, що війська РФ продовжували наступ поблизу Романівки, Катеринівки, Антонівки, Сухих Ял, Трудового, біля н.п. Розлив і Костянтинопольське.

Нещодавно російські окупанти здійснили механізований штурм у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 22 листопада, видно, як ЗСУ відбивають хвилі механізованої атаки росіян в полях на південний схід від Великої Новосілки, що свідчить про те, що війська РФ просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

Російські джерела стверджували, що путінські війська прорвалися майже на 5 км у напрямку Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки), зміцнюють позиції у східній частині Роздольного та просунулися на 2,2 км вглиб на фронті шириною близько 8,4 км у напрямку до Великої Новосілки.

23 листопада російський "воєнкор" заявив, що українські мінні загородження заважають просуванню росіян у бік Великої Новосілки, і що сильний дощ впливає на здатність маневрувати та використовувати безпілотники.

Повідомляється, що війська РФ проводили штурм поблизу Великої Новосілки, біля Роздольного, Новодарівки та Рівнополя.

"Південна вісь"

22 і 23 листопада російські окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області, в тому числі на північний захід від Роботиного біля Кам'янського, але не просунулися.

22 і 23 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 листопада розповіли, що від початку доби на фронті відбулося вже 224 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони зазначили, що російські окупанти продовжують інтенсивно атакувати на Покровському напрямку, й що ситуація там характеризується як складна, проте контрольована.