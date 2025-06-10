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ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

Вторник 10 июня 2025 07:47
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ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины уничтожили почти 998 тысяч российских военных, десятки тысяч единиц техники, сотни дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ориентировочно составляют:

  • личный состав - около 998 080 (+960) человек
  • танки - 10 919 (+4)
  • боевые бронированные машины - 22 768 (+9)
  • артиллерийские системы - 28 982 (+48)
  • реактивные системы залпового огня - 1 412 (+1)
  • средства ПВО - 1 183
  • самолеты - 416 (+2)
  • вертолеты - 337
  • дроны оперативно-тактического уровня - 40 057 (+239)
  • крылатые ракеты - 3 330 (+15)
  • корабли/катера - 28
  • подводные лодки - 1
  • автомобильная техника и автоцистерны - 51 455 (+107)
  • специальная техника - 3 912 (+1)

ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

Ситуация на фронте

По состоянию на 9 июня в зоне боевых действий зафиксировано 124 боевых столкновения, наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении.

В частности, российские войска нанесли массированный удар с использованием 21 ракеты, 48 авиаударов, 1347 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов. Самые горячие направления - Покровское, Торецкое, Купянское и Курское.

На Покровском направлении враг совершил 30 попыток прорыва. По предварительным данным, украинские силы уничтожили 146 оккупантов, танк, тяжелую огнеметную систему и десятки единиц техники.

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