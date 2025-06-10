ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне

Вооруженные силы Украины уничтожили почти 998 тысяч российских военных, десятки тысяч единиц техники, сотни дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ .

Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

По состоянию на 9 июня в зоне боевых действий зафиксировано 124 боевых столкновения, наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении.

В частности, российские войска нанесли массированный удар с использованием 21 ракеты, 48 авиаударов, 1347 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов. Самые горячие направления - Покровское, Торецкое, Купянское и Курское.

На Покровском направлении враг совершил 30 попыток прорыва. По предварительным данным, украинские силы уничтожили 146 оккупантов, танк, тяжелую огнеметную систему и десятки единиц техники.

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