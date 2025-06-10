ВСУ ликвидировали еще 960 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне
Вооруженные силы Украины уничтожили почти 998 тысяч российских военных, десятки тысяч единиц техники, сотни дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ориентировочно составляют:
- личный состав - около 998 080 (+960) человек
- танки - 10 919 (+4)
- боевые бронированные машины - 22 768 (+9)
- артиллерийские системы - 28 982 (+48)
- реактивные системы залпового огня - 1 412 (+1)
- средства ПВО - 1 183
- самолеты - 416 (+2)
- вертолеты - 337
- дроны оперативно-тактического уровня - 40 057 (+239)
- крылатые ракеты - 3 330 (+15)
- корабли/катера - 28
- подводные лодки - 1
- автомобильная техника и автоцистерны - 51 455 (+107)
- специальная техника - 3 912 (+1)
Ситуация на фронте
По состоянию на 9 июня в зоне боевых действий зафиксировано 124 боевых столкновения, наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении.
В частности, российские войска нанесли массированный удар с использованием 21 ракеты, 48 авиаударов, 1347 дронов-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов. Самые горячие направления - Покровское, Торецкое, Купянское и Курское.
На Покровском направлении враг совершил 30 попыток прорыва. По предварительным данным, украинские силы уничтожили 146 оккупантов, танк, тяжелую огнеметную систему и десятки единиц техники.
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