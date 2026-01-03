ua en ru
На двух направлениях наибольшее количество штурмов: новая сводка Генштаба

Украина, Суббота 03 января 2026 21:02
На двух направлениях наибольшее количество штурмов: новая сводка Генштаба Фото: ВСУ отбивают атаки оккупантов по всей линии фронта (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов, вызывая разрушения и угрозу для мирного населения. Зафиксировано 104 боевых столкновения на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 3 января 2026 года, по данным Генштаба, общее количество боевых столкновений на всей линии фронта составляет 104.

Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил 42 обстрела, включая один из реактивной системы залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: 13 атак на укрепления украинских защитников в районах Волчанска, Старицы, Прилепок и в направлении Избицкого, из которых 4 боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: 10 наступательных действий врага у Синьковки, Новой Кругляковки и в направлении Купянска, Петропавловки, Кучеровки и Куриловки.

Лиманское направление: 13 атак на позиции украинских войск вблизи Новоселовки, Мирного, Заречного и в направлении Ольговки, Дробышево и Ставок. 5 боестолкновений продолжаются.

Славянское направление: 3 атаки возле Дроновки и в направлении Закитного.

Краматорское направление: наступательных действий не зафиксировано.

Константиновское направление: 16 атак на позиции украинцев в районах Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

Покровское направление: 16 атак в районах Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение продолжается.

Александровское направление: 8 атак возле Ялты, Вороного, Вишневого, Злагоды и Рыбного, в сторону Андреевки-Клевцово. Два боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление: 19 боестолкновений в районе Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого, 5 из них продолжаются. Авиация врага нанесла удары по Железнодорожному, Воздвижовке, Святопетровке, Староукраинке, Гуляйполю, Варваровке и Рождественке.

Ореховское направление: 2 боестолкновения в Степном и Новоандреевке.

Приднепровское направление: украинские подразделения отбили 2 атаки возле Антоновского моста.

С начала вторжения Россия систематически обстреливает населенные пункты на всех направлениях фронта, пытаясь дестабилизировать ситуацию и ослабить украинскую оборону.

Предыдущие дни также фиксировали активность врага на Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Сейчас украинские войска удерживают оборону и успешно отражают большинство атак, однако угроза для мирного населения остается высокой.

Потери России в войне

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия несет большие потери в живой силе и технике, что демонстрирует интенсивность боев и постепенное истощение ее военного потенциала.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 209 880 военных. В частности, потери оккупантов за минувшие сутки составили 750 человек.

