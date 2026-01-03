На двох напрямках найбільша кількість штурмів: нове зведення Генштабу
Російські війська продовжують обстріли населених пунктів, спричиняючи руйнування та загрозу для мирного населення. Зафіксовано 104 бойові зіткнення на різних напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 16:00 3 січня 2026 року, за даними Генштабу, загальна кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту становить 104.
Північно-Слобожанський та Курський напрямки: ворог здійснив 42 обстріли, включно з одним із реактивної системи залпового вогню.
Південно-Слобожанський напрямок: 13 атак на укріплення українських захисників у районах Вовчанська, Стариці, Приліпок та в напрямку Ізбицького, з яких 4 боєзіткнення тривають.
Куп’янський напрямок: 10 наступальних дій ворога біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки і Курилівки.
Лиманський напрямок: 13 атак на позиції українських військ поблизу Новоселівки, Мирного, Зарічного та у напрямку Ольгівки, Дробишевого і Ставок. 5 боєзіткнень тривають.
Слов’янський напрямок: 3 атаки біля Дронівки та в напрямку Закітного.
Краматорський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.
Костянтинівський напрямок: 16 атак на позиції українців у районах Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка і Степанівки.
Покровський напрямок: 16 атак у районах Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення триває.
Олександрівський напрямок: 8 атак біля Ялти, Вороного, Вишневого, Злагоди та Рибного, у бік Андріївки-Клевцове. Два боєзіткнення тривають.
Гуляйпільський напрямок: 19 боєзіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля і Зеленого, 5 із них тривають. Авіація ворога завдала ударів по Залізничному, Воздвижівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Гуляйполю, Варварівці та Різдвянці.
Оріхівський напрямок: 2 боєзіткнення в Степовому та Новоандріївці.
Придніпровський напрямок: українські підрозділи відбили 2 атаки біля Антонівського мосту.
З початку вторгнення Росія систематично обстрілює населені пункти на всіх напрямках фронту, намагаючись дестабілізувати ситуацію та послабити українську оборону.
Попередні дні також фіксували активність ворога на Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Наразі українські війська утримують оборону та успішно відбивають більшість атак, проте загроза для мирного населення залишається високою.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнає великих втрат у живій силі та техніці, що демонструє інтенсивність боїв та поступове виснаження її військового потенціалу.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 209 880 військових. Зокрема, втрати окупантів за минулу добу склали 750 осіб.