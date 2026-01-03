ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На двох напрямках найбільша кількість штурмів: нове зведення Генштабу

Україна, Субота 03 січня 2026 21:02
UA EN RU
На двох напрямках найбільша кількість штурмів: нове зведення Генштабу Фото: ЗСУ відбивають атаки окупантів по всій лінії фронту (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські війська продовжують обстріли населених пунктів, спричиняючи руйнування та загрозу для мирного населення. Зафіксовано 104 бойові зіткнення на різних напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 3 січня 2026 року, за даними Генштабу, загальна кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту становить 104.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки: ворог здійснив 42 обстріли, включно з одним із реактивної системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: 13 атак на укріплення українських захисників у районах Вовчанська, Стариці, Приліпок та в напрямку Ізбицького, з яких 4 боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: 10 наступальних дій ворога біля Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки і Курилівки.

Лиманський напрямок: 13 атак на позиції українських військ поблизу Новоселівки, Мирного, Зарічного та у напрямку Ольгівки, Дробишевого і Ставок. 5 боєзіткнень тривають.

Слов’янський напрямок: 3 атаки біля Дронівки та в напрямку Закітного.

Краматорський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 16 атак на позиції українців у районах Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка і Степанівки.

Покровський напрямок: 16 атак у районах Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у напрямку Білицького. Одне боєзіткнення триває.

Олександрівський напрямок: 8 атак біля Ялти, Вороного, Вишневого, Злагоди та Рибного, у бік Андріївки-Клевцове. Два боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: 19 боєзіткнень в районі Гуляйполя, Успенівки, Дорожнянки та в напрямку Добропілля і Зеленого, 5 із них тривають. Авіація ворога завдала ударів по Залізничному, Воздвижівці, Святопетрівці, Староукраїнці, Гуляйполю, Варварівці та Різдвянці.

Оріхівський напрямок: 2 боєзіткнення в Степовому та Новоандріївці.

Придніпровський напрямок: українські підрозділи відбили 2 атаки біля Антонівського мосту.

З початку вторгнення Росія систематично обстрілює населені пункти на всіх напрямках фронту, намагаючись дестабілізувати ситуацію та послабити українську оборону.

Попередні дні також фіксували активність ворога на Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Наразі українські війська утримують оборону та успішно відбивають більшість атак, проте загроза для мирного населення залишається високою.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнає великих втрат у живій силі та техніці, що демонструє інтенсивність боїв та поступове виснаження її військового потенціалу.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 209 880 військових. Зокрема, втрати окупантів за минулу добу склали 750 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Трамп про Путіна: він вбиває забагато людей
Трамп про Путіна: він вбиває забагато людей
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем