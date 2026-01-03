Минус еще 750 врагов: Генштаб обновил данные по потерям врага на 3 января

С начала полномасштабного вторжения Россия продолжает нести значительные потери в живой силе и технике, что наглядно отражает интенсивность боевых действий и системную деградацию военного потенциала противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и бронетехники

По состоянию на период с 24 февраля 2022 года по 3 января 2026 года ориентировочные совокупные потери противника достигли около 1 210 630 человек личного состава, при этом только за последние сутки эта цифра увеличилась еще на 750.

Существенный урон понесла и бронетехника: уничтожено 11 497 танков, из которых три — за последние сутки, а также 23 855 боевых бронированных машин, включая четыре новых подтвержденных потери.

Артиллерия, ПВО и авиация

Продолжается активное уничтожение артиллерийских систем — их общее количество потерь оценивается в 35 744 единицы, из них 24 добавились за сутки.

Потери реактивных систем залпового огня достигли 1 590 единиц, средств противовоздушной обороны — 1 267.

Авиационная составляющая также остается под давлением: с начала войны противник потерял 434 самолета и 347 вертолетов.

Дроны, ракеты и флот

Отдельного внимания заслуживают потери в беспилотниках оперативно-тактического уровня — 99 582 единицы, включая 539 за последние сутки.

Также уничтожено 4 137 крылатых ракет. На морском направлении потери составляют 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.

Автотехника и спецсредства

Логистика противника продолжает испытывать серьезные проблемы: уничтожено 72 688 единиц автомобильной техники и автоцистерн, еще 101 — за последние сутки. Потери специальной техники достигли 4 035 единиц.

Совокупные данные подтверждают, что война на истощение продолжает оказывать критическое влияние на ресурсы противника, снижая его возможности вести наступательные и оборонительные операции на ключевых направлениях.