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Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области: в ОП рассказали о раненых

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Понедельник 02 января 2023 23:39
Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области: в ОП рассказали о раненых Фото: Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 2 января нанесли два ракетных удара по Донецкой области. В результате атаки врага пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Чиновник рассказал, что под обстрел попала Дружковка.

"Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП добавил, что остальные данные уточняются.

Напомним, 31 декабря захватчики ударили ракетой С-300 по Лиманскому отделу полиции Донецкой области. В результате атаки россиян получил ранение правоохранитель.

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