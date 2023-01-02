Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области: в ОП рассказали о раненых

Фото: Россияне атаковали ракетами два населенных пункта в Донецкой области (Getty Images)

Российские оккупанты 2 января нанесли два ракетных удара по Донецкой области. В результате атаки врага пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Чиновник рассказал, что под обстрел попала Дружковка. "Одна ракета ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", - отметил Тимошенко. Замглавы ОП добавил, что остальные данные уточняются.