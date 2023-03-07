ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг будет наказан. В ОП показали полностью разрушенную россиянами Марьинку

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 12:23
Враг будет наказан. В ОП показали полностью разрушенную россиянами Марьинку Фото: в ОП показали полностью разрушенную россиянами Марьинку (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в результате боевых действий полностью разрушили Марьинку Донецкой области, превратив город в руины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города ? За преступления и убийства? Трибунал", - пишет Ермак.

Как отметил руководитель Офиса президента, в результате совершенных военных преступлений российских оккупантов ожидает лишь военное уничтожение на поле боя, изоляция, репарации и крах режима.

Бои на территории Марьинки ведутся еще с 2014 года, однако с начала полномасштабного вторжения врага интенсивность ударов резко возросла.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковника Алексея Дмитрашковского, под Марьинкой враг пытается штурмовать позиции наших воинов малыми пехотными группами, поскольку боится применять технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Марьинка Офис президента
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти