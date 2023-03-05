Атакуют малыми пехотными группами. Военные рассказали о тактике россиян под Марьинкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского.

Он рассказал о том, как россияне вчера, 4 марта, пытались штурмовать позиции ВСУ под Марьинкой.

"Утром малые группы пехоты начали атаки на несколько наших опорных пунктов. Потом на подкрепление прибывают два российских танка, работают 25 минут и уезжают пополнить боекомплект", - заявил Дмитрашковский.

По его словам, танки вернулись на помощь к своим солдатам только через пять часов. Остальное время пехота пыталась проводить атаки без техники.

"Такая логика врага понятна. Как сказал Жуков: “Солдат бабы еще нарожают”. А танки - так просто не нарожаешь", - добавил он.

Также спикер рассказал о более массовом применении техники оккупантов под Авдеевкой несколько дней назад. Пять танков, десять БМП начали атаку, но украинские защитники открыли по ним огонь из артиллерии.

В результате три танка, пять БМП врага были уничтожены. Еще шесть оккупантов взяли в плен. После атаки ВСУ оккупанты начали побег.