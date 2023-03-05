ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атакуют малыми пехотными группами. Военные рассказали о тактике россиян под Марьинкой

Новина українською →
Воскресенье 05 марта 2023 18:14
Атакуют малыми пехотными группами. Военные рассказали о тактике россиян под Марьинкой Иллюстративное фото: военные рассказали о тактике россиян под Марьинкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты под Марьинкой пытаются штурмовать позиции украинских защитников при помощи малых пехотных групп. Активно применять технику враг боится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского.

Он рассказал о том, как россияне вчера, 4 марта, пытались штурмовать позиции ВСУ под Марьинкой.

"Утром малые группы пехоты начали атаки на несколько наших опорных пунктов. Потом на подкрепление прибывают два российских танка, работают 25 минут и уезжают пополнить боекомплект", - заявил Дмитрашковский.

По его словам, танки вернулись на помощь к своим солдатам только через пять часов. Остальное время пехота пыталась проводить атаки без техники.

"Такая логика врага понятна. Как сказал Жуков: “Солдат бабы еще нарожают”. А танки - так просто не нарожаешь", - добавил он.

Также спикер рассказал о более массовом применении техники оккупантов под Авдеевкой несколько дней назад. Пять танков, десять БМП начали атаку, но украинские защитники открыли по ним огонь из артиллерии.

В результате три танка, пять БМП врага были уничтожены. Еще шесть оккупантов взяли в плен. После атаки ВСУ оккупанты начали побег.

Напомним, ранее Дмитрашковский заявлял, что сейчас оккупанты хотят найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донецкая область Марьинка Война России против Украины
NEWS
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным