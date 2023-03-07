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Ворог буде покараний. В ОП показали вщент зруйновану росіянами Мар'їнку

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 12:23
Ворог буде покараний. В ОП показали вщент зруйновану росіянами Мар'їнку Фото: в ОП показали вщент зруйновану росіянами Мар'їнку (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти внаслідок бойових дій повністю зруйнували Мар'їнку Донецької області, перетворивши місто в руїни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "Русскій мір". До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал", - пише Єрмак.

Як відзначив керівник Офісу президента, внаслідок скоєних воєнних злочинів, російських окупантів очікує лише військове знищення на полі бою, ізоляція, репарації та крах режиму.

Бої на території Мар'їнки точаться ще з 2014 року, однак з початку повномасштабного вторгнення ворога інтенсивність ударів різко зросла.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олексія Дмитрашківського, під Мар'їнкою ворог намагається штурмувати позиції наших воїнів малими піхотними групами, оскільки боїться застосовувати техніку.

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Донецька область Мар'їнка Офіс президента
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