Ворог буде покараний. В ОП показали вщент зруйновану росіянами Мар'їнку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ. "Русскій мір". До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал", - пише Єрмак.

Як відзначив керівник Офісу президента, внаслідок скоєних воєнних злочинів, російських окупантів очікує лише військове знищення на полі бою, ізоляція, репарації та крах режиму.

Бої на території Мар'їнки точаться ще з 2014 року, однак з початку повномасштабного вторгнення ворога інтенсивність ударів різко зросла.