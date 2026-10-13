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Враг атаковал медучреждение на Хмельнитчине: пациенты получили травмы

09:15 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Враг атаковал медучреждение на Хмельнитчине: пациенты получили травмы Фото: спасатели ГСЧС на ликвидации последствий (ГСЧС)
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В течение суток враг неоднократно атаковал Хмельнитчину ударными беспилотниками. Во время одной из атак повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Также взрывная волна повредила автомобили, припаркованные рядом с медучреждением.

Четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших не поступала.

Следует отметить, что Воздушные Силы сообщали около половины пятого утра о движении реактивных дронов, которые курсировали мимо Мурованых Куриловцев в Винницкой области на Хмельнитчину.

Уже после 8 утра ВС тоже написали о реактивном дроне, который двигался в Летичеве на Хмельнитчине в северо-западном направлении.

Напомним, россияне не впервые атакуют медучреждения в Украине. К примеру, недавно враг ударил по Запорожье по больнице, вспыхнул пожар. Людей пришлось эвакуировать.

Еще в августе был обстрел в Киеве, когда повредило детскую больницу.

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