Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

Четверг 01 января 2026 09:07
Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года Фото: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 31 декабря, на фронте произошло 131 боевое столкновение. Российские войска атаковали почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3587 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Верхняя Терса, Любицкое, Орехов Запорожской области; Андреевка-Клевцово Донецкой области; Михайловка Херсонской области; Затока Одесской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и пункт управления БпЛА противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар, применив при этом три управляемые авиабомбы, совершил 84 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, вблизи населенных пунктов Волчанск и в сторону Обуховки и Довгенького.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Купянском направлении вчера состоялось семь вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шийковки и Глушковки.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Лиманском направлении враг провел 11 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Серебрянки.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Краматорском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополье.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филиал, Гришино и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное, Зеленый Гай и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово, Приволье.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Ореховском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Более 130 вражеских атак за сутки: Генштаб показал карты боев за последний день 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 208 970 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Также украинские воины обезвредили семь танков, четыре боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 769 беспилотных летательных аппаратов и 171 единицу автомобильной техники оккупантов.

