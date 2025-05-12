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Враг атакует Украину "Шахедами" и корректирует атаки наводчиками: где угроза ударов

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ударные беспилотники, которые российские захватчики запустили в сторону Украины во время очередной воздушной атаки, фиксируются в северных, южных и в части центральных регионах. Ведется работа ПВО по дронам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные поздно вечером 11 мая фиксировали не только дроны-камикадзе противника, но и разведывательные БПЛА, которые могут наводить вражеские средства поражения.

В Воздушных силах, в частности, сообщали о таких дронах-разведчиках противника в Сумской и Запорожской областях, и информировали, что были задействованы средства "по их сбитию".

Данные о работе ПВО в Запорожской области подтверждал также начальник местной ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

Согласно данным Воздушных сил по состоянию на 23:44, вражеские беспилотники фиксировались:

  • на севере, востоке и юге Черниговской области, курс - южный / юго-западный,
  • на западе Сумской области, курс - юго-западный,
  • на севере Полтавской области, курс - юго-западный,
  • на востоке Запорожской области, курс - северо-западный/западный.

Кроме того, военные предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе жителей Киевской и Днепропетровской областей.

Как выглядит карта воздушной тревоги в Украине сейчас:

Прошлая дроновая атака

Напомним, минувшей ночью, 11 мая, российские оккупанты запустили по Украине 108 БПЛА после завершения периода так называемого "трехдневного перемирия", объявленного ранее Москвой в одностороннем порядке.

Как передали утром в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 11 мая силами и средствами ПВО было уничтожено 60 дронов противника, и еще 41 беспилотник-имитатор был локально потерян (без негативных последствий).

Также ранее сообщалось, что в результате дроновых ударов со стороны росармии в Киевской области был один пострадавший.

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ПВОВоздушная тревогаАтака дронов