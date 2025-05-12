Враг атакует Украину "Шахедами" и корректирует атаки наводчиками: где угроза ударов

Военные поздно вечером 11 мая фиксировали не только дроны-камикадзе противника, но и разведывательные БПЛА, которые могут наводить вражеские средства поражения.

В Воздушных силах, в частности, сообщали о таких дронах-разведчиках противника в Сумской и Запорожской областях, и информировали, что были задействованы средства "по их сбитию".

Данные о работе ПВО в Запорожской области подтверждал также начальник местной ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

Согласно данным Воздушных сил по состоянию на 23:44, вражеские беспилотники фиксировались:

на севере, востоке и юге Черниговской области, курс - южный / юго-западный,

на западе Сумской области, курс - юго-западный,

на севере Полтавской области, курс - юго-западный,

на востоке Запорожской области, курс - северо-западный/западный.

Кроме того, военные предупредили об угрозе атак дронов-камикадзе жителей Киевской и Днепропетровской областей.

Как выглядит карта воздушной тревоги в Украине сейчас: