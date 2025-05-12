Ворог атакує Україну "Шахедами" і корегує атаки навідниками: де загроза ударів

Військові пізно ввечері 11 травня фіксували не тільки дрони-камікадзе противника, а й розвідувальні БПЛА, які можуть наводити ворожі засоби ураження.

У Повітряних силах, зокрема, повідомляли про такі дрони-розвідники противника у Сумській та Запорізькій областях, та інформували, що було залучено засоби "щодо їх збиття".

Дані про роботу ППО у Запорізькій області підтверджував також начальник місцевої ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

Згідно з даними Повітряних сил станом на 23:44, ворожі безпілотники фіксувалися:

на півночі, сході та півдні Чернігівської області, курс - південний / південно-західний,

на заході Сумської області, курс - південно-західний,

на півночі Полтавської області, курс - південно-західний,

на сході Запорізької області, курс - північно-західний/західний.

Крім того, військові попередили про загрозу атак дронів-камікадзе мешканців Київської та Дніпропетровської областей.

Пізніше у Повітряних силах поінформували, що нові групи ворожих ударних безпілотників заходять в повітряний простір Сумської області з Курської області.

Близько пів на першу ночі військові поінформували, що ворожі розвідувальні БПЛА, які "можуть бути навідниками ворожих засобів ураження", були помічені також на півночі Чернігівської та Харківської областей. В Силах оборони додали, що були залучені засоби щодо їх збиття.

Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз: