Ворог атакує Україну "Шахедами" і корегує атаки навідниками: де загроза ударів

Ударні безпілотники, які російські загарбники запустили у бік України під час чергової повітряної атаки, фіксуються у північних, південних та у частині центральних регіонах. Ведеться робота ППО по дронах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові пізно ввечері 11 травня фіксували не тільки дрони-камікадзе противника, а й розвідувальні БПЛА, які можуть наводити ворожі засоби ураження.
У Повітряних силах, зокрема, повідомляли про такі дрони-розвідники противника у Сумській та Запорізькій областях, та інформували, що було залучено засоби "щодо їх збиття".
Дані про роботу ППО у Запорізькій області підтверджував також начальник місцевої ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.
Згідно з даними Повітряних сил станом на 23:44, ворожі безпілотники фіксувалися:
Крім того, військові попередили про загрозу атак дронів-камікадзе мешканців Київської та Дніпропетровської областей.
Пізніше у Повітряних силах поінформували, що нові групи ворожих ударних безпілотників заходять в повітряний простір Сумської області з Курської області.
Близько пів на першу ночі військові поінформували, що ворожі розвідувальні БПЛА, які "можуть бути навідниками ворожих засобів ураження", були помічені також на півночі Чернігівської та Харківської областей. В Силах оборони додали, що були залучені засоби щодо їх збиття.
Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:
Нагадаємо, минулої ночі, 11 травня, російські окупанти запустили по Україні 108 БПЛА після завершення періоду так званого "триденного перемир'я", оголошеного раніше Москвою в односторонньому порядку.
Як передали вранці у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 11 травня силами та засобами ППО було знищено 60 дронів противника, і ще 41 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Також раніше повідомлялося, що в результаті дронових ударів з боку росармії у Київській області був один постраждалий.
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