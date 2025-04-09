В Украине объявлена масштабная тревога: какова причина

В Украине в среду, 9 апреля, была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии об опасности начали предупреждать и в других регионах.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома в Астрахани. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги," - сообщили Воздушные силы.

Также Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там возможна угроза применения авиационных средств поражения.

Стоит напомнить, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Также жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Стоит напомнить, что в ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего ударов пришлось на город Днепр. По предварительным данным, во время атаки пострадали 15 человек, из них восемь - в больницах.

Воздушные силы рассказали, что россияне запустили 55 дронов с четырех направлений.