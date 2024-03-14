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Россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области: ранены четыре человека

Середина-Буда, Четверг 14 марта 2024 20:37
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Россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области: ранены четыре человека Архивное фото: Россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 14 марта, обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате этого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Около 10:00 с территории Российской Федерации из минометов обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района.

В результате атаки врага 44-летний мужчина и 43-летняя женщина получили незначительные ранения. После получения медицинской помощи раненый мужчина отправился на помощь односельчанам, которые устраняли последствия обстрела. В это время враг снова обстрелял город, на этот раз используя FPV-дроны.

Россияне ударили по Середино-Буде в Сумской области: ранены четыре человека

Скриншот: Середино-Буда (deepstatemap.live)

Пострадавший и двое его односельчан, одному из которых 43, а другому 64 года, получили осколочные ранения. Повреждены по меньшей мере 7 частных домов и 1 автомобиль.

Удар по радиотехническим объектам Сумской области

Сегодня, 14 марта, российские террористы ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона. В результате в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.

Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призывали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

Затем глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области возобновили мобильную связь, которая отсутствовала в результате вражеских ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона.

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