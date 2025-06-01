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Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

Воскресенье 01 июня 2025 09:00
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Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений. Российские войска продолжают массированные штурмы и авиаудары по позициям Сил обороны Украины и мирным населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты нанесли два ракетных удара, осуществили 79 авиаударов и сбросили 169 управляемых авиационных бомб. В целом армия РФ открывала огонь 6128 раз, в том числе 137 раз из реактивных систем залпового огня. Кроме того, по украинским позициям направили 3055 дронов-камикадзе.

Удары ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения живой силы и техники врага, а также 4 артиллерийских средства оккупантов.

Самые горячие направления

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону в районах Липцы, Волчанска и Волчанских Хуторов.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Купянском направлении зафиксировано десять атак в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Лиманском направлении - сразу 18 атак. Россияне пытались продвинуться в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Северском направлении украинские защитники отбили атаки у Григорьевки и Верхнекаменского.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Краматорском - шесть атак вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Торецком направлении - десять штурмов в районах Торецка и Крымского.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Покровском - самые интенсивные бои: 51 штурмовое действие в районах Новоукраинки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Даченского, Лисовки, Новониколаевки и других.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Новопавловском - 12 атак вблизи Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Ореховском направлении - девять штурмов в районах Павловки, Новоданиловки, Степного и Малых Щербаков.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Приднепровском направлении - одна вражеская атака, которая успешно отбита.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях боестолкновений не зафиксировано.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

Отдельное внимание - Курскому направлению, где Силы обороны Украины продолжают активную операцию. За сутки там произошло 35 боевых столкновений. Россия нанесла 14 авиаударов, сбросив 34 управляемые бомбы, и осуществила 213 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

Потери России в войне

Нагдаємо, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

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