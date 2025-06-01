Враг атакует на десяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений. Российские войска продолжают массированные штурмы и авиаудары по позициям Сил обороны Украины и мирным населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, оккупанты нанесли два ракетных удара, осуществили 79 авиаударов и сбросили 169 управляемых авиационных бомб. В целом армия РФ открывала огонь 6128 раз, в том числе 137 раз из реактивных систем залпового огня. Кроме того, по украинским позициям направили 3055 дронов-камикадзе.

Удары ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения живой силы и техники врага, а также 4 артиллерийских средства оккупантов.

Самые горячие направления

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону в районах Липцы, Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении - сразу 18 атак. Россияне пытались продвинуться в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба.

На Северском направлении украинские защитники отбили атаки у Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском - шесть атак вблизи Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении - десять штурмов в районах Торецка и Крымского.

На Покровском - самые интенсивные бои: 51 штурмовое действие в районах Новоукраинки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Даченского, Лисовки, Новониколаевки и других.

На Новопавловском - 12 атак вблизи Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

На Ореховском направлении - девять штурмов в районах Павловки, Новоданиловки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении - одна вражеская атака, которая успешно отбита.

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях боестолкновений не зафиксировано.

Отдельное внимание - Курскому направлению, где Силы обороны Украины продолжают активную операцию. За сутки там произошло 35 боевых столкновений. Россия нанесла 14 авиаударов, сбросив 34 управляемые бомбы, и осуществила 213 обстрелов, в том числе один из РСЗО.